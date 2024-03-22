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Єврокомісія запропонувала ввести загороджувальні мита на...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 бер, 2024 17:05
Пропонуємо до обговорення:
Європейська комісія запропонувала запровадити тарифи на імпорт зерна з території росії та Білорусі з метою обмежити доходи москви та її союзника, а також заспокоїти фермерів, які протестували місяцями проти дешевого імпорту.
Дивися повний текст Єврокомісія запропонувала ввести загороджувальні мита на російське зерно
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 17:06
А повністю заборонити імпорт не виходить?
Знову здалися.
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