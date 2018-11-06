Finance.ua: Що не так з іпотекою в Україні

Зарплата: щоб узяти кредит, ви повинні надати документи про «білі» джерела своїх прибутків. Ваша зарплата не може бути меншою, ніж місячний платіж по кредиту (в наведеному прикладі людина повинна заробляти не менше 17 000 грн)
Оце взагалі жорстке введення в оману. "Біла" ЗП має не прост обути більше місячног оплатежу по кредиту, а в рази більша. Навіть те що погодять при співвідношені платежу по кредиту до зарплати в 50% - досить малоймовірно. Варто розуміти, що банк очікуватиме навантаження в 30-40%, якщо більше - то вже сильно зменшує шанси на погодження.
Але, для сімей є можливість брати в розрахунок сукупний дохід чоловіка і дружини. Знову ж таки, тільки "білий"