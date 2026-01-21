Як цигарки захопили світ?

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
prodigy написав:ЛАД Вартість цигарок в Україні може зрости на 40 грн за пачку: в середньому, ціна зросте на 28,5%. радять -закупитись впрок
Вроде, повышение акциза отложили не год, до следующего года. Но на всю жизнь не закупишься. Бросать надо. Тем более, уже здоровья не хватает.
мій батько почав курити в армії, потім бросив-не курив десь років 18, потім десь у 43 знов закурив (мені було десь 19років) кажу йому-якого блин, біса? так, каже балуюсь... десь місяць і припинив(леденци сосав тиждень і звик не палити)
00:00 Мінімальна ціна 114 грн і “26 млрд” чорна схема — з чого стартує проблема 04:18 Свіжі дані: 17,8% нелегального ринку тютюну (майже кожна 5-та пачка сіра) 08:36 Війна змінила логістику: чому це “внутрішня проблема” і куди рухається товар 12:07 Схема №1: підпільне виробництво / контрафакт без акцизних марок 12:58 Схема №2: “5% легально — решта в тіні” через прикриття ліцензіями 13:38 Схема №3: duty free / псевдоекспорт, який “не доїжджає” 17:48 Чому підробку складно відрізнити навіть індустрії: акцизні марки й експертиза 18:56 Ознака №1: ціна нижче 114 грн = висока ймовірність нелегального товару 19:23 Ознака №2: попередження не українською / маркування duty free 19:43 Ознака №3: немає фіскального чека = ризик нелегальної операції 22:27 Позитивні практики: взаємодія зі стейкхолдерами, ТСК і профільний комітет 30:35 Інституції й БЕБ: підслідність, інструменти, “бази зразків” продукції 32:47 Електронна акцизна марка: як має працювати контроль через сканування 37:46 Підсумки: що потрібно робити системно, щоб “лупати цю скалу"