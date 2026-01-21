RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Як цигарки захопили світ?

Як цигарки захопили світ?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 15:59

  ЛАД написав:
  prodigy написав:ЛАД Вартість цигарок в Україні може зрости на 40 грн за пачку: в середньому, ціна зросте на 28,5%. радять -закупитись впрок

Вроде, повышение акциза отложили не год, до следующего года.
Но на всю жизнь не закупишься. Бросать надо. Тем более, уже здоровья не хватает.


мій батько почав курити в армії, потім бросив-не курив десь років 18, потім десь у 43 знов закурив (мені було десь 19років) кажу йому-якого блин, біса? так, каже балуюсь...
десь місяць і припинив(леденци сосав тиждень і звик не палити)

хтось каже про пластирі
https://www.youtube.com/watch?v=C-5o4JrO6q4
prodigy
 
Повідомлень: 13106
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3379 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 13:58

“Чорні” схеми на 26 млрд та 17,8% ринку в тіні


ТАЙМКОДИ:

00:00 Мінімальна ціна 114 грн і “26 млрд” чорна схема — з чого стартує проблема
04:18 Свіжі дані: 17,8% нелегального ринку тютюну (майже кожна 5-та пачка сіра)
08:36 Війна змінила логістику: чому це “внутрішня проблема” і куди рухається товар
12:07 Схема №1: підпільне виробництво / контрафакт без акцизних марок
12:58 Схема №2: “5% легально — решта в тіні” через прикриття ліцензіями
13:38 Схема №3: duty free / псевдоекспорт, який “не доїжджає”
17:48 Чому підробку складно відрізнити навіть індустрії: акцизні марки й експертиза
18:56 Ознака №1: ціна нижче 114 грн = висока ймовірність нелегального товару
19:23 Ознака №2: попередження не українською / маркування duty free
19:43 Ознака №3: немає фіскального чека = ризик нелегальної операції
22:27 Позитивні практики: взаємодія зі стейкхолдерами, ТСК і профільний комітет
30:35 Інституції й БЕБ: підслідність, інструменти, “бази зразків” продукції
32:47 Електронна акцизна марка: як має працювати контроль через сканування
37:46 Підсумки: що потрібно робити системно, щоб “лупати цю скалу"

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте цікаві відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5317
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1181 раз.
Подякували: 2082 раз.
 
Профіль
 
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.