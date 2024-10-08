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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 65666768
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 17:07

  Wirująświatła написав:
  Velz написав:Wirująświatła
Да. Я всадил в свою автономность с полляма гривен, но это больше психотерапия и синдром Буриданова осла. Ибо при серьезном блекауте (как в Армении свое время) выход один-валить.

а что было в армении?

як у Харкові в 1942, але трохи ліпше
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 17:27

  moveton написав: И станция никакая за час с нуля до 100% не зарядится. Разве что её не на химических аккумах строить, а на суперконденсаторах, но у них свои минусы.

Да ладно, 2-х киловатна Блюетті заряджається в екстренному режимі двома зарядками (500Вт+900 Вт) за 1,5 години повністю. Але це екстренний режим, який працює нормально, але використання тільки якщо дуже треба.

Може у тих паверів немає QC, або тригер не розуміє QC+PD?
Не всі кабелі підходять, деякі не працюють, по тим чи іншим причинам.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 17:50

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  _Mykola_ написав:Може у тих паверів немає QC, або тригер не розуміє QC+PD?

Я, вроде, указанием, что этим банкам уже дюжина лет, про это толсто намекнул :wink: Ну может немного загнул, но в общем, когда они покупались, на смарфонах QC было экзотикой. И даже 10 Вт умели не все. Я сильно позже них покупал несколько Asus ZenFone Max который при своём 5 Ач акке на вход умеет не больше 5 В x 1 А и, соответственно, на полный заряд требует часов 12. Кстати, тоже до сих пор используются и не так уж им страшны отключения на 6 часов через три.
moveton
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  #<1 ... 65666768
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