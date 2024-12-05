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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 105106107108
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 03:14

  Faceless написав:
yama написав:
  Faceless написав:На Алі акуми з літа продавали по передзамовленню з очікуванням в пару місяців, от якраз в жовтні-листопаді довезли всі замовлення зроблені влітку
не раджу на алі брати акб , там тільки жорсткокористоване під виглядом нового
Є перевірені продавці

Как вы их проверяли? Если они там,а вы здесь, и не оптовик у них на контейнеры в год
За брак кому морду бить(или за б/у элементы гигабатареи в 5КВТ/ч в новеньком корпусе) будете???
Ну или за ёмкость намного не соответствующую паспорту(фуфломицин вместо реальных элементов, для веса)???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 03:37

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  барабашов написав:Ну или за ёмкость намного не соответствующую паспорту(фуфломицин вместо реальных элементов, для веса)???

А вот тут начинает быть важно что такое "Али". Alibaba? Aliexpress? Или ещё что-то третье? Суда по непримиримой остроте дискуссии, разные оппоненты понимают под этим словом разные места.
moveton
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  #<1 ... 105106107108
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