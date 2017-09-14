ЛАД написав:[ Замах на Стерненко тоже, конечно, организовывало ГРУ по заданию Путина.
навряд чи пуйло прям на особистий контроль це ставив, враховуючи що кіллер був дуже паршивий. там де ліквідація тримається на контролі, там литвиненко або навальний
але очевидно що це російські спецслужби, малюк підтвердив. і мотиви цілком прості і зрозумілі.
про підрив складів - були повідомлення і про безпілотники, і про загоряння одразу в декількох місцях. і співпадіння по таймінгу. якщо для вас відсутність заочнго вироку росіянам це доказ ну Бог в поміч. але війна наче підтвердила теорію, що росіяни готувались до великої війни, і до порошенка, і під час його президенства. до 5ти денної війни в грузії готувались 2 роки мінімум.
То, что Россия "готувалась до війни", сомнений не вызывает. Ещё с 00-ых. Укрепляли армию, производили вооружения, разрабатывали новое, усовершенствовали старое. В отличие от нас. Всё остальное - ваши предположения, которые могут иметь место, но требуют доказательств. И если даже они справедливы, то это не отменяет нашего собственного раздолбайства в организации охраны военных складов. "Самые масштабные взрывы боеприпасов на украинских складах" - https://mezha.net/ua/bukvy/100858-samye-masshtabnye-vzryvy-boepripasov-na-ukrainskikh-skladakh/.
Стоит отметить, что взрывы на складах боеприпасов происходили и в “довоенный” период.
Новобогдановка, Запорожская область, 2004, 2005, 2006, 2007 .... Лозовая, Харьковская область, 2008
trololo написав:але війна наче підтвердила теорію, що росіяни готувались до великої війни, і до порошенка, і під час його президенства. до 5ти денної війни в грузії готувались 2 роки мінімум.
Фактичні (очевидні для мене) приготування до війни рф почала з початку 2020 наказом заповнювати склади критичним імпортом та взагалі всім. Політичне рішення Xуйло напевно прийняв після зустрічі з Zе в Франції. trololo, Трамп вчора наголосив на провідній ролі "личной неприязні" Xу та Zе як причини цієї війни. Напевно Трамп читає цей форум.
UA написав:Фактичні (очевидні для мене) приготування до війни рф почала з початку 2020 наказом заповнювати склади критичним імпортом та взагалі всім. Політичне рішення Xуйло напевно прийняв після зустрічі з Zе в Франції.
По-перше, тим самим ти спростував всі оті ствердження - Зеленський хоче війни Молодець, не підвів ) Вийшов сам на себе )
По-друге, в 2020 році війна з РФ вже тривала з 2014 року Чи може ти віришь, що всю оту зброю "апалчєнці" в воєнторге купили ? Не кажучи вже про БУК, який МН-17 увалив
flyman написав:Рейнметал вже починає постачати (25К цього року)155 мм з нового заводу побудованого з 0 в Німеччині, а в Україні дубль пусто.
Бо в Україні потужні тилові робітники(такі, як пів цього форуму) - поклали болт на таку роботу і ховаються під спідницями незламниць
До речі, хоч така робота досить і небезпечна(може туди прилетіти) але - де беруть на аналогічні фабрики/заводи? Де можна побачити оголошення про набір робітників на "точіння болванок снарядів", чи "скрутку/пайку дронів", чи "вантажник ящиків патронів" - НЕ вступаючи до лав ЗСУ?