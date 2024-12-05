Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Галузі економіки / Готуємося до найгіршого,

сподіваємося на краще Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще + Додати

тему Відповісти

на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 107108109110 Додано: Чет 05 гру, 2024 16:22 барабашов

Остался ты короче без норковой шубы



лейтенант Шуба не подарит?

За боевые заслуги по установлению визуального контакта. лейтенант Шуба не подарит?За боевые заслуги по установлению визуального контакта. Hotab Повідомлень: 13717 З нами з: 15.02.09 Подякував: 367 раз. Подякували: 2292 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 гру, 2024 17:19 moveton написав: Ну а даже если устройство тупо выпрямляет и совместимо и с постоянным тоже, то зачем? Обычно те, кто хочет переменный ток, предполагают 120/230 В. Откуда постоянный ток таких напряжений брать? А с ниже работать будут совсем уж редкие экземпляры. Бюджетный компьютерный БП отключается при падении напряжения ниже где-то 180 В (пользователи старых электросетей, где от нагрузки напряжение сильно проваливается, хорошо это знают). Дорогой согласен ещё на 150 В, но не ниже. Хоть ему на выход и отдавать не больше 12 В. Ну а даже если устройство тупо выпрямляет и совместимо и с постоянным тоже, то зачем? Обычно те, кто хочет переменный ток, предполагают 120/230 В. Откуда постоянный ток таких напряжений брать? А с ниже работать будут совсем уж редкие экземпляры. Бюджетный компьютерный БП отключается при падении напряжения ниже где-то 180 В (пользователи старых электросетей, где от нагрузки напряжение сильно проваливается, хорошо это знают). Дорогой согласен ещё на 150 В, но не ниже. Хоть ему на выход и отдавать не больше 12 В.



оттуда же, откуда и всегда — от аккумов, собранных в сборку на соотв напряжение, без инвертора вообще. ну это вопрос теоретический, понятно что решение на любителя.

всякие телики и зарядки от ноутов да телефонов по маркировке рассчитаны на 100-240 вольт, внутри сетевой фильтр, выпрямитель и тд. может, правда, быть делитель на конденсаторах, но в этом и вопрос, собственно. будет работать или нет? может кто разбирается в вопросе оттуда же, откуда и всегда — от аккумов, собранных в сборку на соотв напряжение, без инвертора вообще. ну это вопрос теоретический, понятно что решение на любителя.всякие телики и зарядки от ноутов да телефонов по маркировке рассчитаны на 100-240 вольт, внутри сетевой фильтр, выпрямитель и тд. может, правда, быть делитель на конденсаторах, но в этом и вопрос, собственно. будет работать или нет? может кто разбирается в вопросе smdtranz

Повідомлень: 508 З нами з: 05.08.13 Подякував: 10 раз. Подякували: 90 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 107108109110 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_