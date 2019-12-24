|
Sense Bank
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 сер, 2025 21:24
Sense Bank написав: Navegantes написав: Sense Bank написав:
А ось з дебетових карток ви, як раз, і можете відправляти миттєві перекази за реквізитами)
Валерія 🫧
Ні-хє-ра, Валерія. З 5 платежів пройшов один (на смішну суму трохи більше 100 грн), а решта "реверсал" з пропозицією звичайного платежу. Заради справедливості треба додати, що при звичайному платежі зарахування відбуваються доволі швидко. Але питання саме "миттєвих" платежів залишається невирішеним.
Були такі випадки)
Можливий варіант, що банк отримувач не підтримує миттєві платежі, або ж щось не так з переказом з боку фінансового моніторингу
Щоб точно перевірити причину потрібно дивитись саме по вашій картці, та за вашими даними - тому, якщо питання актуальне, лагідно запрошую вас до нашого чату-підтримки
)
Валерія 🫧
До чого ж ці банки передбачувані!
Я був в чаті підтримки, отримав лагідні відписки про банк-отримувач або ж "ваш платіж має відповідати наступним вимогам",. Всі ці вимоги виконані і факт полягає в тому, що з інших банків миттєвий переказ на мій рахунок йде прекрасно.
Navegantes
Повідомлень: 418
З нами з: 22.02.23
Подякував: 11 раз.
Подякували: 114 раз.
Додано: Суб 30 сер, 2025 20:37
Sense Bank написав:
(...) лагідно запрошую вас до нашого чату-підтримки
)
Валерія 🫧
... который "временно не работает", ага
Driver
Повідомлень: 450
З нами з: 13.06.16
Подякував: 75 раз.
Подякували: 28 раз.
Додано: Нед 31 сер, 2025 02:27
Driver написав: Sense Bank написав:
(...) лагідно запрошую вас до нашого чату-підтримки
)
Валерія 🫧
... который "временно не работает", ага
Вчора спілкувався. На айосі. На андроїді все ще не працює.
alibob
Повідомлень: 693
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 79 раз.
+ Додати
Відповісти
