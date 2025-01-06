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сподіваємося на краще Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще + Додати

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 121122123124 Додано: Нед 05 січ, 2025 23:00 Wirująświatła написав: Faceless написав: Ото мамкіни електрики щас надивляться відосів а потім спалять в кращому разі своє обладнання Ото мамкіни електрики щас надивляться відосів а потім спалять в кращому разі своє обладнання бабушка тоже была против покупки мне велосипеда, говорила я себе шею сверну. бабушка тоже была против покупки мне велосипеда, говорила я себе шею сверну.

А моя не была против дырчика дедушки,который припарковали в сарае (смутно помню , какой то там Ленинградский што ли завод, типа велика Украина но с амортизатором на передней вилке , баком и мотором и дамской рамой ) после пары неудачных попыток поехать, дедушка сказал -ещё одна страта и дырчик в сарай ,я поехал...ездил все каникулы не мало лет.

шо интерсно , помню всё это как сегодня , масло в бензин , металлическая сетка воздушного фильтра..., ехал на максимуме 40 км, замеряли с мопедом Карпаты или Верховына , не помню , у которого был спидометр А моя не была против дырчика дедушки,который припарковали в сарае (смутно помню , какой то там Ленинградский што ли завод, типа велика Украина но с амортизатором на передней вилке , баком и мотороми дамской рамой ) после пары неудачных попыток поехать, дедушка сказал -ещё одна страта и дырчик в сарай ,я поехал...ездил все каникулы не мало лет.шо интерсно , помню всё это как сегодня , масло в бензин , металлическая сетка воздушного фильтра..., ехал на максимуме 40 км, замеряли с мопедом Карпаты или Верховына , не помню , у которого был спидометр Vadim_

Повідомлень: 3489 З нами з: 23.05.14 Подякував: 607 раз. Подякували: 497 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 січ, 2025 07:48 Wirująświatła написав: есть и другие варианты есть и другие варианты

Много лишних разговоров, как обычно в видео, но так и не увидел там объяснения чем для реле ввод от инвертора отличается от ввода с UPS. Причём в первом видео у продавца вообще нет разделения по этому параметру (зато есть по напряжению) и чувак его подключает нарушая назначения всех вводов. И никаких сюрпризов: реле себе работает и не отличает кто его кормит переменным током. Возможно, что реле с бекапом от UPS предполагает, что UPS всегда готов и сразу на него переходит, а модели для инвертора и генератора имеют дополнительные контакты, чтобы инвертор включать (как на втором видео) и какие-то навороты, чтобы переключаться не сразу, а когда бэкап выйдет на режим. Но это пока фантазия. Много лишних разговоров, как обычно в видео, но так и не увидел там объяснения чем для реле ввод от инвертора отличается от ввода с UPS. Причём в первом видео у продавца вообще нет разделения по этому параметру (зато есть по напряжению) и чувак его подключает нарушая назначения всех вводов. И никаких сюрпризов: реле себе работает и не отличает кто его кормит переменным током. Возможно, что реле с бекапом от UPS предполагает, что UPS всегда готов и сразу на него переходит, а модели для инвертора и генератора имеют дополнительные контакты, чтобы инвертор включать (как на втором видео) и какие-то навороты, чтобы переключаться не сразу, а когда бэкап выйдет на режим. Но это пока фантазия. moveton

Повідомлень: 5049 З нами з: 23.03.18 Подякував: 40 раз. Подякували: 584 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 121122123124 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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