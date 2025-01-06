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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 121122123124
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 23:00

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Ото мамкіни електрики щас надивляться відосів а потім спалять в кращому разі своє обладнання
бабушка тоже была против покупки мне велосипеда, говорила я себе шею сверну.

А моя не была против дырчика дедушки,который припарковали в сарае (смутно помню , какой то там Ленинградский што ли завод, типа велика Украина но с амортизатором на передней вилке , баком и мотором :)и дамской рамой ) после пары неудачных попыток поехать, дедушка сказал -ещё одна страта и дырчик в сарай ,я поехал...ездил все каникулы не мало лет.
шо интерсно , помню всё это как сегодня , масло в бензин , металлическая сетка воздушного фильтра..., ехал на максимуме 40 км, замеряли с мопедом Карпаты или Верховына , не помню , у которого был спидометр
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 07:48

  Wirująświatła написав:есть и другие варианты

Много лишних разговоров, как обычно в видео, но так и не увидел там объяснения чем для реле ввод от инвертора отличается от ввода с UPS. Причём в первом видео у продавца вообще нет разделения по этому параметру (зато есть по напряжению) и чувак его подключает нарушая назначения всех вводов. И никаких сюрпризов: реле себе работает и не отличает кто его кормит переменным током. Возможно, что реле с бекапом от UPS предполагает, что UPS всегда готов и сразу на него переходит, а модели для инвертора и генератора имеют дополнительные контакты, чтобы инвертор включать (как на втором видео) и какие-то навороты, чтобы переключаться не сразу, а когда бэкап выйдет на режим. Но это пока фантазия.
moveton
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