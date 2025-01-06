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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 121122123124
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 23:00

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Ото мамкіни електрики щас надивляться відосів а потім спалять в кращому разі своє обладнання
бабушка тоже была против покупки мне велосипеда, говорила я себе шею сверну.

А моя не была против дырчика дедушки,который припарковали в сарае (смутно помню , какой то там Ленинградский што ли завод, типа велика Украина но с амортизатором на передней вилке , баком и мотором :)и дамской рамой ) после пары неудачных попыток поехать, дедушка сказал -ещё одна страта и дырчик в сарай ,я поехал...ездил все каникулы не мало лет.
шо интерсно , помню всё это как сегодня , масло в бензин , металлическая сетка воздушного фильтра..., ехал на максимуме 40 км, замеряли с мопедом Карпаты или Верховына , не помню , у которого был спидометр
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 07:48

  Wirująświatła написав:есть и другие варианты

Много лишних разговоров, как обычно в видео, но так и не увидел там объяснения чем для реле ввод от инвертора отличается от ввода с UPS. Причём в первом видео у продавца вообще нет разделения по этому параметру (зато есть по напряжению) и чувак его подключает нарушая назначения всех вводов. И никаких сюрпризов: реле себе работает и не отличает кто его кормит переменным током. Возможно, что реле с бекапом от UPS предполагает, что UPS всегда готов и сразу на него переходит, а модели для инвертора и генератора имеют дополнительные контакты, чтобы инвертор включать (как на втором видео) и какие-то навороты, чтобы переключаться не сразу, а когда бэкап выйдет на режим. Но это пока фантазия.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 10:10

  yama написав:Обмелчав форум , ранніше deye обговорювали там хоч від $2000 старутував цінник за комплект 6кАт інвертор + 5квт/ год акб, а вже 4 сторінки обговорюють поролон клавіатури і якусь фігню за $10 і не облом вам палцями тицяти обговорюючи $10 грубо девайс ?
Пля я думав тут сидять фінансово успішні люди які вирішутью між сес на 30 чи 50 кВт з вітряками на щоглах 50 метрів в довгосрок , а тут …
От це наприклад https://youtu.be/rSHlF62hur4?si=H5DrhFBaUjcxPffP вартує обговорення панельок на 45 кВт 4 вітряка і таке інше …

В когось потреба пересидіти із робочим нотбуком та інтернетом кілька годин блекауту, а хтось збирається в промислових масштабах генерити електроенергію і віддавати в мережу.
Відповідно ЦА різна.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 10:51

flyman
В когось потреба пересидіти із робочим нотбуком


Поролончик теж на роботі видали ? І сказали, що без нього нема захисту мережі від сторонніх втручань. 😅

Відповідно ЦА різна.


І яка ЦА у поролончика? 😀
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 10:55

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 11:51

  Hotab написав:Виключно теоретичні розсосолювання..
відповідь трололо вітається..
Південь, багато сонця, мир і нема відключень… Інвертор плюс сон. панелі етап на 4-5 kW + всього 5 kWh батарея , в сонячні дні (вечна-літо-осінь) повністю покриють потребу в е/е і повну енергетичну незалежність?


а яке середньо добове споживання? бо коли я сам живу в мене під вечір половина 14 квт батареї залишається, а коли дружина з дітьми - то не вистачає однієї, бо все на електриці (крім опалення).

по сонячній генерації можу дати свою статистику наприклад із початку року. бути сонячні дні, були не дуже:
генерація сонця по дням із 1го числа, в квт годинах.
13,16, 3, 3.5, 11 квт вчора. два поля по 7шт 585 панелей, одна на схід інше на підвдень, по 4 квт кожне (теоретичний максимум). зеленого тарифу нема, тому будуть питання утилізації надлишків весною-літом. зараз надлишок іде на опалення/гарячу воду (грію теплоакум на 900 літрів).
на півдні взимку буде краще, тим більше якщо кут трохи збільшити (в мене низький, літній)
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 11:55

  Wirująświatła написав:


відео не дивився, але китайці в ноунейм збірки запихують самі херові нерівномірні комірки. а одна крива комірка може вбити всю збірку. тому або купляти брендове (типу дейе, пілонтеч і тд) або збирати самому із комірок які перевірив.

краще зібрати. ціна якість виходить топова. менше 100 дол за квт год ємності
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 12:02

trololo


а яке середньо добове споживання?



Ну наприклад 10 (7-8 вдень і 2-3 вночі). Технічно вдень енергія вся з сонця , вночі з батареї.
Я так зрозумів самі панелі зараз коштують 200-300 євро за кіловат енергії? І при наявності ВЖЕ інвертора і батареї, додаткові витрати не шалені???
Це все фантазії насправді. Як я зад грію десь на березі моря в Португалії. Де багато сонця і невеличкий будинок на 80 метрів з сонячними панелями 😅😅
Hotab
 
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