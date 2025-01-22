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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 23 січ, 2025 02:06
Унуноктий написав:
куку что по H2O?
херова, пришлось ставить колонну 1054 і засипку фільтронс х5
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trololo
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