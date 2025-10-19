Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
кому цікаво, реальна статистика по панелям в київській області. два поля по 4 квт (схід і південь), інвертор 6 квт, дало за січень десь 150 квтггод. зеленого тарифу нема, власне споживання за цей час склало 350 квт (бойлер). надлишок 200 квт завдяки 15 квтгод батарейці та хитрим функціям інвертора, куплявся виключно по нічному тарифу, от така математика. самий несприятливий місяць, цікаво що буде в березні-квітні, бо взимку східне поле дуже мало дає.
alibob написав:Щось тема заглохла. Вже не готуємося? Всі готові?
Та что-то простаивает готовность. Уже середина июля. Как и прошлым летом, ГЭС разрушены, АЭС на профилактике. При этом электричество в розетках не исчезает, хотя должно бы часов на 16 в сутки. Чудеса.
Когда-то я сказал что блэкауты чудесным образом исчезнут с поднятием цены, на меня тут накинулись аналитеги. Бабло делает чудеса. Может кто забыл как в марте - мае 2022 вдруг исчезло топливо с заправок, сразу и везде, а потом так же внезапно появилось, тоже везде и сразу, но по новой цене конечно.
При этом каким то чудом сжиженный газ не исчезал. Продавцы газа в этой картели не участвовали, поскольку газовых хранилищ особо нет, а хранить его в газовозах затратно.