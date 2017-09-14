RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15518155191552015521
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 21:13

  Бетон написав:Если володимир олександрович ищет русских шпионов, ему следует поискать типа, который снимал в росии сваты и кучу паршивых комедий, выплясывал перед киркоровым, не пропускал голубые огоньки и выступал перед путиным

Бетон, якщо вашого дружбана спакували 3 бригади, вас можливо спакують 6. Ми ж розуміємо, що Зеленський нікого не пожаліє. Заробляння грошей на ідіотах КРНЖ того вартує?
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6011
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 22:34

Любіть Україну, як сонце любіть... Як вітер, і трави, і води

Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8751
З нами з: 18.03.21
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 22:38

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:Трошки не так
Більшість хоче щоб знайшовся ЛОХ, який звалить на себе непідйомну для однієї людини(або групи людей в кількості 0,01% від загальної кількості народу) ношу і виведе всіх в РАЙ.
От тільки нюанс
Виявляється що ЛОХ як тільки отримує необхідні повноваження - відразу перетворюється в того хто в пятій точці бачив тих хто його обрав..(хотіли ЛОХа - отримали яНЕлоха)

Висновок
Для того щоб швидко і з найменшими затратами побудувати РАЙ для себе(сімї) треба менше передавати комусь повноважень і більше брати на себе ( щоб наступним янелохам не було чим маніпулювати)
Згідно цього "висновку" найкращий варіант звалити з України, нехай ЛОХи чи неЛОХи обирають собі кого хочуть. :D
Звалити можна..
Питання- а що хочуть досягнути ті хто вирішив звалити?
Якщо отримати 500 доларів/місяць соціалки щоб жити як живуть бомжі країни в якій отримав соціалку - то це одне
А якщо досягнути успіху - обігнати хоча б 50% громадян країни в яку переїхав - то це складніше ніж обігнати в Україні 70%... - то це зовсім інше.
  andrijk777 написав:Але висновок всеріно трохи "дебільний" тому що пересічний і так в сотню разів більше думає про себе ніж про вибір президента України.
Було б набагато краще якби народ більше задумувався над вибором президента.
Треба розуміти різницю між двома дієсловами
думає... і ......робить....
Народна Мудрість каже
Дурень - думкою багатіє....
Виходить що розумний повинен багатіти ДІЄЮ...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27227
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 2992 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 15518155191552015521
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 138344
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 326292
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1012241
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.