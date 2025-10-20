Додано: Пон 20 жов, 2025 16:53

отдельное помещение котельной со звукоизоляцией, трубы под землей, плюс заливается не вода, а антифриз. 12% этиленгликоля и замерзание наступает при -15.



а ви працювали колись із гліколем? я да... гемор лютий



генчик працює 3-4 години, як ви з радіатора та вихлопної знімите таку потужність? на вулиці в мороз? в генчику гріється все, а не тільки камера згорання. просте питання - площа теплообмінника і швидкість теплоносія, дельта. якщо все прикинути, то стає зрозуміла безперспективність ідеї. тому до цього часу ніхто не придумав робити гену із тепловідводом..



в каміні якщо сильно відбирати тепло від димоходу, страдає тяга і починаються проблеми із конденсатом..

а ви працювали колись із гліколем? я да... гемор лютий

генчик працює 3-4 години, як ви з радіатора та вихлопної знімите таку потужність? на вулиці в мороз? в генчику гріється все, а не тільки камера згорання. просте питання - площа теплообмінника і швидкість теплоносія, дельта. якщо все прикинути, то стає зрозуміла безперспективність ідеї. тому до цього часу ніхто не придумав робити гену із тепловідводом..

в каміні якщо сильно відбирати тепло від димоходу, страдає тяга і починаються проблеми із конденсатом..

короче не треба придумувать лісапет. для електрики (дорогої) генчик. для опалення без електрики/газу - тепловий насос або котел/камін.

так речь не об отоплении электричеством, просто снимать с генератора тепло как приятный бонус к обычному отоплению.то есть сходу цена киловатт-часа с генератора доходит до 20-22 грн. но если тепло забираем на отопление, то получаем еще экономию на газе. то есть итоговая цена на электричество становится не такой большой, и ВОЗМОЖНО становится в целом приемлемым использование генератора как источника электричества в те дни, когда нет солнца (вместо сетевого).понятно что и панелей надо побольше, и инвертор и аккумы. но если говорить про полную автономность, то генератор необходим. ну и тепло с него забирать на общие нужды, зачем добру пропадать.основное отопление конечно на чем угодно: пропан, дизель, пеллеты, дрова… и тд