Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 22:58

Я, електрик з досвідом, не дуже розумію до чого ваш пусковий струм) На споживання він не впливає. Тільки якщо інвертор слабкий, то виб'є через перенавантаження і не запуститься.
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 23:09

  Striker написав:Я, електрик з досвідом, не дуже розумію до чого ваш пусковий струм) На споживання він не впливає. Тільки якщо інвертор слабкий, то виб'є через перенавантаження і не запуститься.

То Вадік як завжди не зрозумів про що говорять.
Але пусковий струм таки буде. Просто якщо номінальне споживання компресора 100-180Вт , то пусковий х3 ні на що не вплине. Все запуститься від блуеттті)
Ну а те про що згадав трололо: після вимкнення з розетки не рекомендовано зразу вставляти. Бо там пускові можуть бути і вищі через тиск в системі. Дати постояти кілька хвилин
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 23:23

  Hotab написав:То Вадік як завжди не зрозумів про що говорять.
Але пусковий струм таки буде. Просто якщо номінальне споживання компресора 100-180Вт , то пусковий х3 ні на що не вплине. Все запуститься від блуеттті)
Ну а те про що згадав трололо: після вимкнення з розетки не рекомендовано зразу вставляти. Бо там пускові можуть бути і вищі через тиск в системі. Дати постояти кілька хвилин

Насправді там пускові струми навіть не х3, а більше. Наприклад, в мене мала станція з розетками номіналом 500 Вт не запускає цей холодильник, який в роботі споживає 100-115 Вт. Щось мені здається, що там ближче до асинхронного двигуна, де 6 Iн і більше.
І так, по дефолту для будь-якого компресора ставиться затримка 180 сек для повторного включення, це написано в будь-якому мануалі до будь-якого реле напруги, де виставляється час затримки, так і час НЕспрацювання реле (1-3 сек), щоб у вас не вибивало реле при кожному пуску пилососа.
