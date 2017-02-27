RSS
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 23:05

  ЛАД написав:Но я писал только о понятии адекватности и его неоднозначности.
Жто, кстати, и к вопросу о том, что капитад заботится о жизни "рабочкй силы".
1 Адекватність і неоднозначність залежить від погляду
а - борцунів за соціальну справедливість
б - самого працівника.
2 Досвід совків, які своєю боротьбою за адекватність і неоднозначність -викинули ефективність і доцільність - розглядати як би не треба , бо ми чітко бачимо куди ця боротьба привела.. А привела вона до розвалу совка
3 Тепер розглянемо адекватність і неоднозначність крізь призму працівника
а - якщо він АДЕКВАТНО оцінює свої сили - то ОДНОЗНАЧНО вибирає те місце праці де йому НАЙКОМФОРТНІШЕ , а не те де ТЕОРЕТИЧНО можна більше заробити.
б - якщо ж працівник НЕАДЕКВАТНО оцінює свої можливості... то як правило він десятками міняє місце праці і помирає прихильником таких самих неадекватів - СОВКІВ, бо тільки совки йому розповідають що біла гарячка в нього не від передозування алкоголем, а від НЕОДНОЗНАЧНОГО ставлення капіталістів до трудящих.
4 Тепер про капітал
Капітал - це інструмент , і як будь яким інструментом своє життя можна як покращити так і погіршити....
Тому, працівник який АДЕКВАТНО відноситься до того що ЧУЖИЙ (наданий в оренду інструмент) повине якось оплачуватись - з часом отримує в користування все новіший і ефективніший інструмент
Той хто бореться за справедливість - працює НАЙПРОСТІШИМ -лопатою , яку навіть у випадку поломки -легко і дешево замінити.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27229
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 2992 раз.
 
Профіль
 
