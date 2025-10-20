Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 130131132133 Додано: Пон 20 жов, 2025 18:42 Faceless написав: trololo написав: Striker написав: Точно безпечніше, ніж саморобна. Точно безпечніше, ніж саморобна.



ні, точно небезпечніше. бо там NMC літій, який може горіти якщо щось піде не так ні, точно небезпечніше. бо там NMC літій, який може горіти якщо щось піде не так Де саме? Блюетті клянеться, що ліфепо4 Де саме? Блюетті клянеться, що ліфепо4



файно, не знав. раніше всі невеликі станції були NMC файно, не знав. раніше всі невеликі станції були NMC trololo

trololo написав: коллеги цікавились математекою збірки LiFePo4 батареї

самі комірки, треба 16 шт приблизно такі



самі комірки, треба 16 шт приблизно такі

https://www.nkon.nl/novat/envision-ess- ... grade.html

720 євро + доставка НП в районі 100 евро (4 посилки)



БМС інвертора JK PB2A16S20P - 110 Доларів (аліекспрес)



корпус сталевий вітчизняного виробництва - 100 доларів (олх)



замовити готові ГНУЧКІ силові кабелі для комутації (можна самому склепати але треба професійна обжимка) - 30 дол (олх)



якісний захист (запобіжник розмикач) - 20 дол (аліекспрес)



текстоліт для прокладок між комірками (20 дол) олх. але це може і лишнє, кажуть є якись дешевий ізоляційний картон



якщо вперше, то треба витратити час на відео ютубу по теоретичній частині + читання інструкції до підключення БМС, тут в кого як. я не поспішав, начитувався поки йшла доставка комірок. головне нічого не коротнути, тому всі контакти до моменту зєднань ізолюємо, інструмент теж. сама збірка в мене зайняла пару днів взагалі неспіша. другий раз думаю справився би за пів дня.



налаштування БМС - треба просто знайти готові під свої комірки і проставити значення і протокол спілкування із інвертором - теж більше читання ніж роботи.



в цілому процесс цікавий і захоплюючий, результат радує. в принципі мені на день повної батареї завжди вистачало. зарядка строго по нічному тарифу + вдень підкачка сонцем коллеги цікавились математекою збірки LiFePo4 батареїсамі комірки, треба 16 шт приблизно такі720 євро + доставка НП в районі 100 евро (4 посилки)БМС інвертора JK PB2A16S20P - 110 Доларів (аліекспрес)корпус сталевий вітчизняного виробництва - 100 доларів (олх)замовити готові ГНУЧКІ силові кабелі для комутації (можна самому склепати але треба професійна обжимка) - 30 дол (олх)якісний захист (запобіжник розмикач) - 20 дол (аліекспрес)текстоліт для прокладок між комірками (20 дол) олх. але це може і лишнє, кажуть є якись дешевий ізоляційний картонякщо вперше, то треба витратити час на відео ютубу по теоретичній частині + читання інструкції до підключення БМС, тут в кого як. я не поспішав, начитувався поки йшла доставка комірок. головне нічого не коротнути, тому всі контакти до моменту зєднань ізолюємо, інструмент теж. сама збірка в мене зайняла пару днів взагалі неспіша. другий раз думаю справився би за пів дня.налаштування БМС - треба просто знайти готові під свої комірки і проставити значення і протокол спілкування із інвертором - теж більше читання ніж роботи.в цілому процесс цікавий і захоплюючий, результат радує. в принципі мені на день повної батареї завжди вистачало. зарядка строго по нічному тарифу + вдень підкачка сонцем



Якщо вже є SUN-6K-SG03LP1-EU, така збірка з інвертором буде працювати коректно?

Якщо вже є SUN-6K-SG03LP1-EU, така збірка з інвертором буде працювати коректно?

Те, що він видає максимум 6 кВт - не проблема. Мене велика батарея цікавить в контексті великої ємкості, а не потужності.

Від аків, від чого ж ще, я тут тільки за них і пишу. Я вже 2 роки користуюсь, вже багато разів включав холодильник, але більше доби не було, щоб світла не було. Одної тільки станції 1229 Вт*год вистачає майже на добу для холодильника. Споживання я вже написав, неважко порахувати, холодильник звичайний.

Faceless написав: А як ви включаєте резерв? Перемикаєте черер подовжувачі, чи завели в щиток і там поставили ручний ввод резерву, чи вилка-вилка? А як ви включаєте резерв? Перемикаєте черер подовжувачі, чи завели в щиток і там поставили ручний ввод резерву, чи вилка-вилка?

Через подовжувачі, станції великі обидві на кухні, мені так зручно. Маленьку станцію можна включати через вилка-вилка для верхнього світла і онушки з wi-fi, всього то вимкнути всі автомати.

trololo написав: ні, точно небезпечніше. бо там NMC літій, який може горіти якщо щось піде не так ні, точно небезпечніше. бо там NMC літій, який може горіти якщо щось піде не так

В мене всі станції LiFePO4.

Faceless написав: Ну в мене 5кВт*год на 16 годин блекауту не вистачило. І це звісно без бойлера, плити, кондиціонерів, але з усім іншим - холодильник, мікрохвильова, чайник, освітлення, інші прилади, що потрібні. Ну в звісно робоче місце.

Інтернет має окремий ДБЖ. Ну в мене 5кВт*год на 16 годин блекауту не вистачило. І це звісно без бойлера, плити, кондиціонерів, але з усім іншим - холодильник, мікрохвильова, чайник, освітлення, інші прилади, що потрібні. Ну в звісно робоче місце.Інтернет має окремий ДБЖ.

Комусь і 10кВт буде мало. У вас може велика сім'я, більше споживання через це, і робоче місце мені непотрібно, коли немає світла. Для базових потреб вистачає і того, що в мене є. У когось і того немає.

