БМС інвертора JK PB2A16S20P - 110 Доларів (аліекспрес)
корпус сталевий вітчизняного виробництва - 100 доларів (олх)
замовити готові ГНУЧКІ силові кабелі для комутації (можна самому склепати але треба професійна обжимка) - 30 дол (олх)
якісний захист (запобіжник розмикач) - 20 дол (аліекспрес)
текстоліт для прокладок між комірками (20 дол) олх. але це може і лишнє, кажуть є якись дешевий ізоляційний картон
якщо вперше, то треба витратити час на відео ютубу по теоретичній частині + читання інструкції до підключення БМС, тут в кого як. я не поспішав, начитувався поки йшла доставка комірок. головне нічого не коротнути, тому всі контакти до моменту зєднань ізолюємо, інструмент теж. сама збірка в мене зайняла пару днів взагалі неспіша. другий раз думаю справився би за пів дня.
налаштування БМС - треба просто знайти готові під свої комірки і проставити значення і протокол спілкування із інвертором - теж більше читання ніж роботи.
в цілому процесс цікавий і захоплюючий, результат радує. в принципі мені на день повної батареї завжди вистачало. зарядка строго по нічному тарифу + вдень підкачка сонцем
Якщо вже є SUN-6K-SG03LP1-EU, така збірка з інвертором буде працювати коректно? Те, що він видає максимум 6 кВт - не проблема. Мене велика батарея цікавить в контексті великої ємкості, а не потужності.
moveton написав:От станции - это от акков. Но не подключить и посмотреть потребление в течение пары минут (кстати, если он no frost, то при размораживании конденсатора он все 700 Вт жрёт), а посмотреть за сколько времени он ту станцию высадит.
Від аків, від чого ж ще, я тут тільки за них і пишу. Я вже 2 роки користуюсь, вже багато разів включав холодильник, але більше доби не було, щоб світла не було. Одної тільки станції 1229 Вт*год вистачає майже на добу для холодильника. Споживання я вже написав, неважко порахувати, холодильник звичайний.
Faceless написав:А як ви включаєте резерв? Перемикаєте черер подовжувачі, чи завели в щиток і там поставили ручний ввод резерву, чи вилка-вилка?
Через подовжувачі, станції великі обидві на кухні, мені так зручно. Маленьку станцію можна включати через вилка-вилка для верхнього світла і онушки з wi-fi, всього то вимкнути всі автомати.
trololo написав:ні, точно небезпечніше. бо там NMC літій, який може горіти якщо щось піде не так
В мене всі станції LiFePO4.
Faceless написав:Ну в мене 5кВт*год на 16 годин блекауту не вистачило. І це звісно без бойлера, плити, кондиціонерів, але з усім іншим - холодильник, мікрохвильова, чайник, освітлення, інші прилади, що потрібні. Ну в звісно робоче місце. Інтернет має окремий ДБЖ.
Комусь і 10кВт буде мало. У вас може велика сім'я, більше споживання через це, і робоче місце мені непотрібно, коли немає світла. Для базових потреб вистачає і того, що в мене є. У когось і того немає.
Т.е. в месяц холодильнику хватает 27 кВтч? Экономненько. Ну может быть. Значит запишем, что 100 кВтч в месяц для социальных жирно будет. 60 достаточно
Я вам дав цифри, 105 Вт * 10-12 годин. Цикли звичайного холодильника десь 50/50, 105 * 12 = 1260, нехай в станції за 2 роки підсіла ємність, то 10-11 годин, якщо до нової станції, то десь 13 годин. Я не враховую втрати на роботу інвертора в простої, бо завжди після відключення компресора я виключав станцію і потім через пару годин включав для економії. В нормальному режимі від мережі може буде трохи більше, але не сильно.
Так я ж не против. Хороший холодильник. Отличное энергопотребление в целом. Я только рад, что хватает. Мне всё таки надо 90-100 кВтч в месяц и это с газовой плитой для готовки и подогревания воды помыть посуду.