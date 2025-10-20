RSS
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 21:20

  Hotab написав:Якщо вже є SUN-6K-SG03LP1-EU, така збірка з інвертором буде працювати коректно?
Те, що він видає максимум 6 кВт - не проблема. Мене велика батарея цікавить в контексті великої ємкості, а не потужності.


в мене точно з таким працює, інвертор розпізнав без танців з бубном. який протокол був не памятаю, здається раніше всі юзали pylontech але тепер у deye є свій протокол (який звичайно підтримується JK BMS, там їх штук 10 точно може більше)
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 21:24

  trololo написав:
  Hotab написав:Якщо вже є SUN-6K-SG03LP1-EU, така збірка з інвертором буде працювати коректно?
Те, що він видає максимум 6 кВт - не проблема. Мене велика батарея цікавить в контексті великої ємкості, а не потужності.


в мене точно з таким працює

І ще підкинуте сонце туди?
Скільки такий інвертор здатний прийняти за годину на практиці з сонця? Читав що і 7-8 кВт може засмоктати за год. Якщо звичайно панелей у вас багато..
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 21:26

  Faceless написав:
moveton написав:
  Striker написав:Від аків, від чого ж ще, я тут тільки за них і пишу. Я вже 2 роки користуюсь, вже багато разів включав холодильник, але більше доби не було, щоб світла не було. Одної тільки станції 1229 Вт*год вистачає майже на добу для холодильника. Споживання я вже написав, неважко порахувати, холодильник звичайний.

Т.е. в месяц холодильнику хватает 27 кВтч? Экономненько. Ну может быть. Значит запишем, что 100 кВтч в месяц для социальных жирно будет. 60 достаточно 8)
Глянув статистику по своєму холодильнику (я через розумну розетку підключив якраз дивитися), від 27 до 31 кВт*год останні місяці

Если не инверторный то ещё есть пусковой ток а он в три раза больше номинального
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 21:27

  Hotab написав:
  trololo написав:
  Hotab написав:Якщо вже є SUN-6K-SG03LP1-EU, така збірка з інвертором буде працювати коректно?
Те, що він видає максимум 6 кВт - не проблема. Мене велика батарея цікавить в контексті великої ємкості, а не потужності.


в мене точно з таким працює

І ще підкинуте сонце туди?
Скільки такий інвертор здатний прийняти за годину на практиці з сонця? Читав що і 7-8 кВт може засмоктати за год. Якщо звичайно панелей у вас багато..


так, два поля номіналом по 4 квт коже. можна було б більше, але довірився експертам х******, які дуже консервативно порахували максимальну напругу відкритого кола. я боявся перебору зимою, але по факту більше 370В на стрінг не бачив, а допускається до 500В. весна літо вистачає (максимум бачив 6 квт з копійками) але взимку би +4 панелі пригодились

за сьогодні наприклад 7,5 квт утилізував. зеленого тарифу нема, продажем не заморочуюсь
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 21:36

trololo

максимум бачив 6 квт з копійками


Це мабуть вступило в дію обмеження самого інвертора? Чи поля 2*4 стільки змогли з себе видавити ?
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 21:39

  Hotab написав:trololo

максимум бачив 6 квт з копійками


Це мабуть вступило в дію обмеження самого інвертора? Чи поля 2*4 стільки змогли з себе видавити ?


я думаю що правда десь посередині
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 21:52

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Vadim_ написав:
  Faceless написав:
moveton написав:[quote="5900781:Striker"]Від аків, від чого ж ще, я тут тільки за них і пишу. Я вже 2 роки користуюсь, вже багато разів включав холодильник, але більше доби не було, щоб світла не було. Одної тільки станції 1229 Вт*год вистачає майже на добу для холодильника. Споживання я вже написав, неважко порахувати, холодильник звичайний.

Т.е. в месяц холодильнику хватает 27 кВтч? Экономненько. Ну может быть. Значит запишем, что 100 кВтч в месяц для социальных жирно будет. 60 достаточно 8)
Глянув статистику по своєму холодильнику (я через розумну розетку підключив якраз дивитися), від 27 до 31 кВт*год останні місяці

Если не инверторный то ещё есть пусковой ток а он в три раза больше номинального[/quote]Якщо холодильник не вимикається, то його й не буде
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 22:02

  Faceless написав:
Vadim_ написав:Если не инверторный то ещё есть пусковой ток а он в три раза больше номинального
Якщо холодильник не вимикається, то його й не буде

Це як? :(
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 22:14

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Vadim_ написав:
  Faceless написав:
Vadim_ написав:Если не инверторный то ещё есть пусковой ток а он в три раза больше номинального
Якщо холодильник не вимикається, то його й не буде

Це як? :(
Стартові токи це запуск попередньо вимкненого холодильника. Поки він собі працює, не розморожується, то нема і стартових токів.
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 22:27

  Faceless написав:Стартові токи це запуск попередньо вимкненого холодильника. Поки він собі працює, не розморожується, то нема і стартових токів.


трошки не так. стартовий струм залежить від тиску і положення лопаток компресора в момент вимкнення. уявіть це як положення поршня в 1 циліндровому ДВЗ, а впуск і випуск знаходяться під тиском.
в глибинному насосі залежить від стовпа води (там ще більше до х5-х7 від номіналу буває).

але сучасні холодильники навіть не інверторні, це не ті що 30 років тому, тому там навіть якщо і є стрибки, то не критичні.
