Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 20 жов, 2025 21:20
Hotab написав:
Якщо вже є SUN-6K-SG03LP1-EU, така збірка з інвертором буде працювати коректно?
Те, що він видає максимум 6 кВт - не проблема. Мене велика батарея цікавить в контексті великої ємкості, а не потужності.
в мене точно з таким працює, інвертор розпізнав без танців з бубном. який протокол був не памятаю, здається раніше всі юзали pylontech але тепер у deye є свій протокол (який звичайно підтримується JK BMS, там їх штук 10 точно може більше)
trololo
Додано: Пон 20 жов, 2025 21:24
trololo написав: Hotab написав:
Якщо вже є SUN-6K-SG03LP1-EU, така збірка з інвертором буде працювати коректно?
Те, що він видає максимум 6 кВт - не проблема. Мене велика батарея цікавить в контексті великої ємкості, а не потужності.
в мене точно з таким працює
І ще підкинуте сонце туди?
Скільки такий інвертор здатний прийняти за годину на практиці з сонця? Читав що і 7-8 кВт може засмоктати за год. Якщо звичайно панелей у вас багато..
Hotab
Додано: Пон 20 жов, 2025 21:26
Faceless написав: moveton написав: Striker написав:
Від аків, від чого ж ще, я тут тільки за них і пишу. Я вже 2 роки користуюсь, вже багато разів включав холодильник, але більше доби не було, щоб світла не було. Одної тільки станції 1229 Вт*год вистачає майже на добу для холодильника. Споживання я вже написав, неважко порахувати, холодильник звичайний.
Т.е. в месяц холодильнику хватает 27 кВтч? Экономненько. Ну может быть. Значит запишем, что 100 кВтч в месяц для социальных жирно будет. 60 достаточно
Глянув статистику по своєму холодильнику (я через розумну розетку підключив якраз дивитися), від 27 до 31 кВт*год останні місяці
Если не инверторный то ещё есть пусковой ток а он в три раза больше номинального
Vadim_
Додано: Пон 20 жов, 2025 21:27
Hotab написав: trololo написав: Hotab написав:
Якщо вже є SUN-6K-SG03LP1-EU, така збірка з інвертором буде працювати коректно?
Те, що він видає максимум 6 кВт - не проблема. Мене велика батарея цікавить в контексті великої ємкості, а не потужності.
в мене точно з таким працює
І ще підкинуте сонце туди?
Скільки такий інвертор здатний прийняти за годину на практиці з сонця? Читав що і 7-8 кВт може засмоктати за год. Якщо звичайно панелей у вас багато..
так, два поля номіналом по 4 квт коже. можна було б більше, але довірився експертам х******, які дуже консервативно порахували максимальну напругу відкритого кола. я боявся перебору зимою, але по факту більше 370В на стрінг не бачив, а допускається до 500В. весна літо вистачає (максимум бачив 6 квт з копійками) але взимку би +4 панелі пригодились
за сьогодні наприклад 7,5 квт утилізував. зеленого тарифу нема, продажем не заморочуюсь
trololo
Додано: Пон 20 жов, 2025 21:36
trololo
максимум бачив 6 квт з копійками
Це мабуть вступило в дію обмеження самого інвертора? Чи поля 2*4 стільки змогли з себе видавити ?
Hotab
Додано: Пон 20 жов, 2025 21:39
Hotab написав:trololo
максимум бачив 6 квт з копійками
Це мабуть вступило в дію обмеження самого інвертора? Чи поля 2*4 стільки змогли з себе видавити ?
я думаю що правда десь посередині
trololo
Додано: Пон 20 жов, 2025 21:52
Vadim_ написав: Faceless написав:
moveton написав:[quote="5900781:Striker"]Від аків, від чого ж ще, я тут тільки за них і пишу. Я вже 2 роки користуюсь, вже багато разів включав холодильник, але більше доби не було, щоб світла не було. Одної тільки станції 1229 Вт*год вистачає майже на добу для холодильника. Споживання я вже написав, неважко порахувати, холодильник звичайний.
Т.е. в месяц холодильнику хватает 27 кВтч? Экономненько. Ну может быть. Значит запишем, что 100 кВтч в месяц для социальных жирно будет. 60 достаточно
Глянув статистику по своєму холодильнику (я через розумну розетку підключив якраз дивитися), від 27 до 31 кВт*год останні місяці
Если не инверторный то ещё есть пусковой ток а он в три раза больше номинального[/quote]Якщо холодильник не вимикається, то його й не буде
Faceless
Додано: Пон 20 жов, 2025 22:02
Faceless написав:
Якщо холодильник не вимикається
Vadim_ написав:Если не инверторный то ещё есть пусковой ток а он в три раза больше номинального
, то його й не буде
Це як?
Vadim_
Додано: Пон 20 жов, 2025 22:14
Vadim_ написав: Faceless написав:
Якщо холодильник не вимикається
Vadim_ написав:Если не инверторный то ещё есть пусковой ток а он в три раза больше номинального
, то його й не буде
Це як?
Стартові токи це запуск попередньо вимкненого холодильника. Поки він собі працює, не розморожується, то нема і стартових токів.
Faceless
Додано: Пон 20 жов, 2025 22:27
Faceless написав:
Стартові токи це запуск попередньо вимкненого холодильника. Поки він собі працює, не розморожується, то нема і стартових токів.
трошки не так. стартовий струм залежить від тиску і положення лопаток компресора в момент вимкнення. уявіть це як положення поршня в 1 циліндровому ДВЗ, а впуск і випуск знаходяться під тиском.
в глибинному насосі залежить від стовпа води (там ще більше до х5-х7 від номіналу буває).
але сучасні холодильники навіть не інверторні, це не ті що 30 років тому, тому там навіть якщо і є стрибки, то не критичні.
trololo
