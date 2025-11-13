RSS
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 16:59

  Hotab написав:Ну наче потроху менші періоди відключень , і менша їх кількість. Але ж ще навіть не початок зими..

Есть мнение, что как раз в том и проблема, что ещё не зима: отопление ещё не включили, но несознательным элементам стало холодно раньше, чем через пару недель после понижения температуры ниже 8 градусов. Скоро проверим. У меня мама заранее паникует, что кацапы только и ждут включения ТЭЦ, чтобы по ней врезать :mrgreen:
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 17:33

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Как по мне отопление реально можно было как минимум до сейчас не включать.Окна круглые сутки на проветривание открыты стоят так как жарко.
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 17:41

  посетитель написав:Как по мне отопление реально можно было как минимум до сейчас не включать.Окна круглые сутки на проветривание открыты стоят так как жарко.

Видимо, люди разной теплолюбивости (хотя, казалось бы, у всех 36.6). В Одесской области уже больше недели назад некоторые требовали включить. Как по мне, то тоже посидеть в куртке и шапке не проблема, если такой уж мерзляк. А мой новый ЖК, уже в Одессе, плюнул на городскую власть и себе включил ещё 1 ноября. Получу теперь полноценный счёт за месяц...
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 17:45

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Та да, тоже вспомнил: если б не включили то люди б у нас электроприборами грелись вместо того что б одеться.И срать на все призывы к экономии.
