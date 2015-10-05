Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 813814815816 Додано: Чет 13 лис, 2025 16:07 Уникальный инцидент, который стал легендой криптозоологии, произошел, по словам бельгийского пилота Реми Ван Льерде, в 1959 году над тропическими лесами Конго. Пилот утверждал, что видел змею длиной около 15 метров, которая поднялась из подлеска и едва не достала его вертолет.



"Она подняла голову на три метра и, казалось, оценивала вертолет как добычу. Если бы я был в ее зоне действия - оно бы ударило", - рассказал Ван Льерде.



По его словам, существо имело зеленовато-коричневое тело, голову "размером с лошадь" и челюсть настолько широкую, что "легко могло бы проглотить человека". https://www.unian.net/curiosities/pilot-vtoroy-mirovoy-zayavil-chto-15-metrovaya-zmeya-napala-na-ego-vertolet-v-dzhunglyah-est-dazhe-foto-13194864.html

брехня або маячня того пілота (під впливом заборонених речовин)



був в Конго багато раз, в обох

коли судно пливе річкою Конго можна побачити крокодилів на березі, різних птахів, інколи мавп





почитай про річку, одна з найбільших на планеті



Река Конго занимает 1-е место в мире по глубине, достигая 220-250 метров. Она также является самой полноводной рекой Африки и занимает 2-е место в мире по полноводности (после Амазонки). По длине Конго является второй в Африке после Нила (около 4700 км).



prodigy Повідомлень: 12849 З нами з: 03.12.13 Подякував: 3366 раз. Подякували: 3355 раз. Профіль 1 4 2

Что такое ГМВ - ГРАНИЧНО МАЛІ ВИСОТИ? ЛАД 2 Повідомлень: 37410 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5373 раз. Подякували: 4872 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лис, 2025 18:30 ЛАД написав: Hotab

Что такое ГМВ - ГРАНИЧНО МАЛІ ВИСОТИ? Что такое ГМВ - ГРАНИЧНО МАЛІ ВИСОТИ?

Так-так..

Hotab Повідомлень: 17134 З нами з: 15.02.09 Подякував: 398 раз. Подякували: 2532 раз. Профіль 5 4 4

Криза середнього віку проявляється коли ніби ще можеш зробити/робити все те, що і молодий, але обираєш не робити. Криза середнього віку проявляється коли ніби ще можеш зробити/робити все те, що і молодий, але обираєш не робити. alibob Повідомлень: 748 З нами з: 31.01.18 Подякував: 169 раз. Подякували: 84 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лис, 2025 20:46 alibob написав: Faceless написав: Криза середнього віку ніби пізніше проявляється, десь за 45. Криза середнього віку ніби пізніше проявляється, десь за 45.

Криза середнього віку проявляється коли ніби ще можеш зробити/робити все те, що і молодий, але обираєш не робити. Криза середнього віку проявляється коли ніби ще можеш зробити/робити все те, що і молодий, але обираєш не робити.

Та наче не тільки «обираєш не» , а часто і не можеш.

Не можеш не спати до 3 ранку щоб тусити (хоч в сауні з … , хоч сімʼєю з сімейними друзями в новорічну ніч)

Не можеш бути цікавим для молоді, бо застряг . Всі шутєйки дідівські, ваганич підмигує і одобрітєльно плескає по плечу. Постійні «бояни», нерідко з повтором через 2-3 дні, бо забув, що мочив цю дічь позавчора.

Але найстрашніше приходить пізніше. Форум памʼятає ще адекватного sens-а , років 5+ тому, а зараз (поки не зник з форуму) постійні не попадання в цитати, відповіді на голоси в своїй голові. Зараз на цю доріжку міцно встав Вадім. Там схоже зелений змій переміг.

Відкриттям 2025 року (камінг-аутом) став ІнвесторК. Поки мовчав, ніхто не помічав нічого. Став писати - відкрилась повна деградація. В авторській темі звертається до якихось «друзів», сам з собою там спілкується, сперечається. Ставить питання (йому здається що дуже важливі) , пізніше сам же на них відповідає. Намагання юморити виглядають жалюгідно.

+

Тоді замінити "проявляється" на "починається".

Дійсно з голови починається. І вік тут ні до чого. І ті, хто вже і фізично не можуть, але все ще хочуть (і мають ясний розум, але він не головне) і мають наснагу - от вони можуть ту кризу середнього віку пройти не помітивши.

Але щось то я знову про волгу, що впадає в каспійське море.

