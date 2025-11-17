RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 140141142143
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 12:21

  trololo написав:
  UA написав:nkoni це Україна?


це європейський постачальник

Так отож.
UA
 
Повідомлень: 9892
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2369 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 12:23

UA

я купляв комірки і на алі 105А (явний репак), і на нконі (чесно озвучений низький грейд). і збирав батки. не супер спец, але і не теоретик. сам чіпляв Deye (важкий падло) і налаштовував жеку (якщо ви в курсі шо за тіп :lol: )
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6377
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2705 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 12:32

  UA написав:
  trololo написав:
  UA написав:nkoni це Україна?


це європейський постачальник

Так отож.


більшість ліферів призматиків ємності 280А і вище, які є в Україні це не БУ. цей форм фактор не ставили на китайські електро автобуси, можна не переживати.
боятись треба NMC, ліферів в пакетах, пакетів в цілому, циліндричних форматів, а також нестантартних призматиків невеликих ємностей.

та і в цілому якщо брати хімію LiFePo4 то там ресурс навіть в найгірших 2000-3000 циклів (повторюсь рік це 100-150 циклів) з головою. а новіші ліфери взагалі неубиваємі - по 8000 циклів заявлено до втрати 20% від ємності (тобто залишок 80% через 10-15 років гарантується)
Востаннє редагувалось trololo в Пон 17 лис, 2025 13:51, всього редагувалось 1 раз.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6377
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2705 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 12:54

  UA написав:Це правда?
https://www.youtube.com/shorts/NI3PNw89rP0
Як ведуть себе глибоко БУ LiFePO4 ячейки яких в Україні напевно 95%?


подивився. неправда. розрахунки клоунські. інвертор якийсь типу powMR (це таке гмно що там може бути все що завгодно, але споживання 50 вт в годину без нагрузку для *г**** повпомера - це єдина правдива інфа на весь ролик. але він згорить швидше якщо буде 24/7 підключений.

чел має сонячний мппт контролер окремо від гібридника- навіщо? рівняє тепле із мягким постійно. дурачок. а може спецом такий клікбейт.

а і ще інфа про яку він промовчав - дешман говноінвертори гудять так, що жити з таким в хаті неможливо в принципі.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6377
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2705 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 13:03

  trololo написав:UA

я купляв комірки і на алі 105А (явний репак), і на нконі (чесно озвучений низький грейд). і збирав батки. не супер спец, але і не теоретик. сам чіпляв Deye (важкий падло) і налаштовував жеку (якщо ви в курсі шо за тіп :lol: )

В курсі. Двое людей в гаражі проводку лудили, обжимали все скручували.
Потім перейшов на готові лед світильники з 50 циклами заряду.
Ринок в тисячу разів більший, ніж стаціонарні потужні системи.
UA
 
Повідомлень: 9892
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2369 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
  #<1 ... 140141142143
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15220)
17.11.2025 14:17
Ринок ОВДП (10069)
17.11.2025 13:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.