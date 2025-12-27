В мене ще така штука є.
На ТП була проблема якась.
|
|
|
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Суб 27 гру, 2025 18:50
В мене ще така штука є.
На ТП була проблема якась.
Додано: Суб 27 гру, 2025 18:54
А єти стены наружніе не "плачут" зимой?
Додано: Суб 27 гру, 2025 19:34
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Не в курсе
Там же утеплили их точно, голый бетон же был.
Додано: Суб 27 гру, 2025 20:16
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Вот чайник кипятят
Зараз переглядають цей форум: Господар Вельзевула і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|