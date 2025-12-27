RSS
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Суб 27 гру, 2025 18:50

  барабашов написав:Вам повезло что есть газ

В мене ще така штука є.
https://rozetka.com.ua/ua/sigma_2903511/p240750331/
  барабашов написав:Кстати а что там на шестой победе за авария была? Вроде ж прилёта не было. Именно туда(опять).

На ТП була проблема якась.
Суб 27 гру, 2025 18:54

  барабашов написав:Вам повезло что есть газ
Нах та микроволновка и чайник по большому счёту
В свечках на Макдональдсе(на этаже так 12+++) блэкаут переносится немного по другому
Кстати а что там на шестой победе за авария была? Вроде ж прилёта не было. Именно туда(опять).

А єти стены наружніе не "плачут" зимой?
Суб 27 гру, 2025 19:34

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Не в курсе
Там же утеплили их точно, голый бетон же был.
Суб 27 гру, 2025 20:16

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Вот чайник кипятят https://youtu.be/R1exccpDq6c?si=jaaT5rxUgpZHLJyI
2
