Faceless написав: людина в стані депресії, це погіршує її здатність самостійно шукати рішення проблеми, якщо вона взагалі визнає, що проблема є.

Faceless написав: тисячі психологів і шукають терапії, бо начитавшись в інеті, замість звернутися до спеціаліста,

Подростка ещё могут притянуть к специалисту родители. Со взрослыми есть гендерные различия, женщины в большинстве случаев в порывах беспокойства будут искать специалиста, мужчины наоборот становятся вялыми и равнодушными.прикольно, выложить скрин с использованием кредитного лимита вы назвали " поведінка я б сказав нераціональна", но при этом готовы доверить своё психическое здоровье рандомному специалисту. Рандомному потому что вы его не тестировали и уровня компетентности не знаете, а диплом и купить можно.и кто по вашему этот специалист? У вас такое наивное представление, как будто есть какие то волшебные специалисты которые все знают и умеют. А все эти исследования, о которых я пишу, в частности о предикторах депрессии нафиг никому не нужны? Типа развлечение.Я вас разочарую. Таблетки от депрессии нет. Существующие только прерывают цепь передачи ощущений. Более того врачи (в отличие от психологов) даже не пытаются докопаться до её причины.У депрессии когнитивные причины - ошибки мышления (которые врача не интересуют). и только "перезагрузка мозга" даёт устойчивый результат. По сути идёт поиск как безболезненно его перезагрузить.Перезагрузка это если не полное, то сильное изменение точек зрения, образа жизни, ценностей, круга общения, интересов, отношения к людям и т.д. (список "содержания перезагрузки" длинный).Вы где то видели чтобы врачи таким занимались? Врач выпишет вам медикамент и сразу про вас забудет. Бегать с депрессией по врачам как раз потеря времени и средств. У них просто нет инструмента.С натяжкой инструментом можно считать транскраниальную магнитную стимуляцию (ТМС) И электросудорожную терапию (ЭСТ). Они хотя и не воздействуют на причины, но вызывают принудительную перезагрузку. При ЭСТ пациент часто теряет память ("забывает" что у него депрессия точнее теряет цепочки мыслей, которые привели к ней). В последствии память частично восстанавливается (но не у всех). Довольно грубый метод. Молотком по Айфону.