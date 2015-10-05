|
Психологія та саморозвиток
Додано: Суб 27 гру, 2025 14:54
Технопессимисты предупреждают: ИИ заберет вашу работу, сделает бедных еще беднее, а богатых — еще богаче. Они преувеличивают? Посмотрите новый выпуск шоу «Мы не знаем» — о том, чему скоро научатся нейросети и как это изменит жизнь на планете
В конце 2025-го уже сложно представить жизнь без ИИ. Одним только ChatGPT пользуется 800 миллионов человек — каждый десятый на планете. Даже если вы намеренно избегаете нейросетей, вы все равно постоянно с ними сталкиваетесь: в интернет-поисковике или, скажем, в твиттере.
Чему нейросети научатся в ближайшие пару лет? А еще через пару лет? Как это перевернет интернет — а также наши смартфоны, личную жизнь, работу в конце концов? Правы ли те, кто предрекает скорое крушение рынка труда? И стоит ли уже сейчас начать что-то предпринимать?
В новом выпуске «Мы не знаем» свои прогнозы (довольно мрачные) дают сразу два эксперта по ИИ — Степан Гершуни и Денис Ширяев. А заодно рассказывают, какие ИИ-инструменты предпочитают сами.
Посмотрите этот выпуск, поставьте ему лайк и напишите комментарий. Это очень поможет в продвижении!
А еще подпишитесь на наш канал, мы там каждую неделю выпускаем интересные видео. Поддержать ролики можно лайком, комментарием, донатом (став спонсором канала) или через функцию «суперспасибо».
2
3
Додано: Суб 27 гру, 2025 17:15
Забавно как людей не интересует их психическое здоровье и варианты выхода из депрессии (кроме выхода в окно). Имхо этому надо в школе учить.

Выше самая передовая информация по лечению депрессий на 2025 год.
Выше самая передовая информация по лечению депрессий на 2025 год.
Ви про когось конкретно на форумі?
Імхо, самолікування депресії, тим більше антидепресантами, надто небезпечно, лікування має призначати лікар
4
9
3
Додано: Суб 27 гру, 2025 18:12
Faceless написав:
Wirująświatła написав:Забавно как людей не интересует их психическое здоровье и варианты выхода из депрессии (кроме выхода в окно). Имхо этому надо в школе учить.
Выше самая передовая информация по лечению депрессий на 2025 год.
Ви про когось конкретно на форумі?
Імхо, самолікування депресії, тим більше антидепресантами, надто небезпечно, лікування має призначати лікар
Лікар сам в депресії і катається на самокаті та шукає втіхи в їді) шо і доказує що він самоучка) професіонали лічуть свою депресію коньяком
2
1
Додано: Суб 27 гру, 2025 19:17
Banderlog написав: Faceless написав:
Wirująświatła написав:Забавно как людей не интересует их психическое здоровье и варианты выхода из депрессии (кроме выхода в окно). Имхо этому надо в школе учить.
Выше самая передовая информация по лечению депрессий на 2025 год.
Ви про когось конкретно на форумі?
Імхо, самолікування депресії, тим більше антидепресантами, надто небезпечно, лікування має призначати лікар
Лікар сам в депресії і катається на самокаті та шукає втіхи в їді) шо і доказує що він самоучка) професіонали лічуть свою депресію коньяком
Именно , а хто учитель?
я бы банил этих адептов ,учителей сразу , видимо запошляют модеру.
я в бизнесе Украины с 2021, 100% проплачено
Додано: Суб 27 гру, 2025 22:29
Faceless написав:
Ви про когось конкретно на форумі?
Імхо, самолікування депресії, тим більше антидепресантами, надто небезпечно, лікування має призначати лікар
Святая наивность. Выпили таблеточку и нет депрессии. Зачем тысячи психологов выдумывают когнитивные (и другие) терапии? Наверное от безделья.
По факту врачи не лечат, а облегчают депрессию. Иначе бы это не было проблемой. Лечения депрессии не существует. Только сейчас начали говорить про "перезагрузку" мозга, как единственный эффективный путь воздействия на причину.
У СИОЗС сильная побочка, я лично не принимал, но достаточно общался с теми кто их принимал. У каждого была та или иная побочка.
СИОЗС действует не на причину, а на механизм. Если причина не устраняется это костыль, а не лечение.
Banderlog написав:
Лікар сам в депресії і катається на самокаті та шукає втіхи в їді) шо і доказує що він самоучка) професіонали лічуть свою депресію коньяком
судя по всему лечение коньяком безуспешное. Увеличивай дозу.
2
3
Додано: Нед 28 гру, 2025 00:30
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Ви про когось конкретно на форумі?
Імхо, самолікування депресії, тим більше антидепресантами, надто небезпечно, лікування має призначати лікар
Святая наивность. Выпили таблеточку и нет депрессии. Зачем тысячи психологов выдумывают когнитивные (и другие) терапии? Наверное от безделья.
По факту врачи не лечат, а облегчают депрессию. Иначе бы это не было проблемой. Лечения депрессии не существует. Только сейчас начали говорить про "перезагрузку" мозга, как единственный эффективный путь воздействия на причину.
У СИОЗС сильная побочка, я лично не принимал, но достаточно общался с теми кто их принимал. У каждого была та или иная побочка.
СИОЗС действует не на причину, а на механизм. Если причина не устраняется это костыль, а не лечение.
Banderlog написав:
Лікар сам в депресії і катається на самокаті та шукає втіхи в їді) шо і доказує що він самоучка) професіонали лічуть свою депресію коньяком
судя по всему лечение коньяком безуспешное. Увеличивай дозу.
Я не займаюсь лікуванням депресії, щоб ви мені тут закидали про наївність.
Ті тисячі психологів і шукають терапії, бо начитавшись в інеті, замість звернутися до спеціаліста, потенційний пацієнт скоріше тільки всі побочки спіймає від ліків, втратить час і здоровʼя. Мало того, якщо людина в стані депресії, це погіршує її здатність самостійно шукати рішення проблеми, якщо вона взагалі визнає, що проблема є.
4
9
3
Додано: Нед 28 гру, 2025 01:13
Faceless написав:
людина в стані депресії, це погіршує її здатність самостійно шукати рішення проблеми, якщо вона взагалі визнає, що проблема є.
Подростка ещё могут притянуть к специалисту родители. Со взрослыми есть гендерные различия, женщины в большинстве случаев в порывах беспокойства будут искать специалиста, мужчины наоборот становятся вялыми и равнодушными.
Faceless написав:
тисячі психологів і шукають терапії, бо начитавшись в інеті, замість звернутися до спеціаліста,
прикольно, выложить скрин с использованием кредитного лимита вы назвали " поведінка я б сказав нераціональна", но при этом готовы доверить своё психическое здоровье рандомному специалисту. Рандомному потому что вы его не тестировали и уровня компетентности не знаете, а диплом и купить можно.
и кто по вашему этот специалист? У вас такое наивное представление, как будто есть какие то волшебные специалисты которые все знают и умеют. А все эти исследования, о которых я пишу, в частности о предикторах депрессии нафиг никому не нужны? Типа развлечение.
Я вас разочарую. Таблетки от депрессии нет. Существующие только прерывают цепь передачи ощущений. Более того врачи (в отличие от психологов) даже не пытаются докопаться до её причины.
У депрессии когнитивные причины - ошибки мышления (которые врача не интересуют). и только "перезагрузка мозга" даёт устойчивый результат. По сути идёт поиск как безболезненно его перезагрузить.
Перезагрузка это если не полное, то сильное изменение точек зрения, образа жизни, ценностей, круга общения, интересов, отношения к людям и т.д. (список "содержания перезагрузки" длинный).
Вы где то видели чтобы врачи таким занимались? Врач выпишет вам медикамент и сразу про вас забудет. Бегать с депрессией по врачам как раз потеря времени и средств. У них просто нет инструмента.
С натяжкой инструментом можно считать транскраниальную магнитную стимуляцию (ТМС) И электросудорожную терапию (ЭСТ). Они хотя и не воздействуют на причины, но вызывают принудительную перезагрузку. При ЭСТ пациент часто теряет память ("забывает" что у него депрессия точнее теряет цепочки мыслей, которые привели к ней). В последствии память частично восстанавливается (но не у всех). Довольно грубый метод. Молотком по Айфону.
2
3
Додано: Нед 28 гру, 2025 10:44
Wirująświatła написав:
судя по всему лечение коньяком безуспешное. Увеличивай дозу.
Нема в мене ні депресії ні коняку. Лиш недосип і хронічний бронхіт.) Коняк взагалі тут не залежується, я намагався тяпать на ничку, но уєдінєнія тут нема) а українці бухають бєзобразно)))
Якщо серйозно Віталій,то депресія от бєздєлія, ібашить надо то і не буде депресій. Проблема в тім що базові потреби в людей закриті а шукати смисл буття на верхніх рівнях піраміди це не для всіх.
