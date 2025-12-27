В мене ще така штука є.
На ТП була проблема якась.
Додано: Суб 27 гру, 2025 18:50
Додано: Суб 27 гру, 2025 18:54
А єти стены наружніе не "плачут" зимой?
Додано: Суб 27 гру, 2025 19:34
Не в курсе
Там же утеплили их точно, голый бетон же был.
Додано: Суб 27 гру, 2025 20:16
Вот чайник ..ю
Востаннє редагувалось yama в Суб 27 гру, 2025 21:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 27 гру, 2025 20:26
Вы продолжаете расти в моих глазах.
Мозер.
Инвертор. Дейя, надеюсь?
А каминчик есть?с дровишками? А дизеля пару тонн?
У меня есть все кроме собственного ПВО.
Пользуюсь государственным- регулярно вокруг пацаны катаются и **а.
Додано: Суб 27 гру, 2025 20:45
Це не альтернатива екофлоу, це просто дешева гімняна збірка
Гірше по всім параметрам, ні разу не надійніше, а навпаки
Додано: Суб 27 гру, 2025 20:53
кип"ятити чайник через інвертор
кип"ятити чайник через інвертор та ще з чистим синусом це варварство
Додано: Суб 27 гру, 2025 21:03
Моя думка протилежна , система з окремих компонентів завжди надійніше ніж три в одному. В даному випадку компоненти краще ніж те що в середині еко флов наприклад дельта 2 . Окремі спеціалізовані рішення на кожен день на яких їздить вся Америка у своїх будинках на колесах. В той час як зарядна станція для разового виїзду раз в місяць на шашлик на природу. Банально навіть площа охолодження більша і компонентна база краща . Не кажучи вже про ремонтопридатність і легку заміну компонентів та їх масштабованість. Грубо кажучи за весь процес в зарядній станції відповідає 1 мозок , а в даному випадку їх три окремий в кожному компоненті. У нас грубо 4х тактний мотор, а не двохтактний як у зарядної станції де один і той же компонент відповідає і за заряд і за розряд. Вища мобільність порівняно із зарядною станцією , зручність переносу, не треба тягнути інвертор якщо хочеш зарядити десь , можеш тягнути окремо акб і окремо зарядний пристрій. Мінуси теж є , але я ще їх не придумав треба мати в хозяйстві викрутку і ріжковий/ гайковий ключ
Востаннє редагувалось yama в Суб 27 гру, 2025 21:15, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 27 гру, 2025 21:07
Згоден потрібно купити/ додати впаралель ще один інвертор з Апроксимізованою синусоїдою для чайника жарт. Якщо вже говорити про чайник 2 кВт то ємкість акб треба підвищити хоча б до 200А.
Востаннє редагувалось yama в Суб 27 гру, 2025 21:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 27 гру, 2025 21:08
От фени на АКБ бачив. З гарячим повітрям, або тільки з холодним від АКБ та гарячим при живленні від мережі. Чи є такі з без вбудованих АКБ з живленням від 12В? Таке ж питання за чайник.
П.С. спочатку спитав, потім загуглив - є.
Востаннє редагувалось alibob в Суб 27 гру, 2025 21:13, всього редагувалось 1 раз.
