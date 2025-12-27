RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 18:50

  барабашов написав:Вам повезло что есть газ

В мене ще така штука є.
https://rozetka.com.ua/ua/sigma_2903511/p240750331/
  барабашов написав:Кстати а что там на шестой победе за авария была? Вроде ж прилёта не было. Именно туда(опять).

На ТП була проблема якась.
Striker
Повідомлень: 3312
 
З нами з: 15.02.20
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3685 раз.
Подякували: 5920 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 18:54

  барабашов написав:Вам повезло что есть газ
Нах та микроволновка и чайник по большому счёту
В свечках на Макдональдсе(на этаже так 12+++) блэкаут переносится немного по другому
Кстати а что там на шестой победе за авария была? Вроде ж прилёта не было. Именно туда(опять).

А єти стены наружніе не "плачут" зимой?
Vadim_
Повідомлень: 4221
З нами з: 23.05.14
Подякував: 632 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 19:34

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Не в курсе
Там же утеплили их точно, голый бетон же был.
барабашов
Повідомлень: 5562
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 20:16

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Вот чайник ..ю
Востаннє редагувалось yama в Суб 27 гру, 2025 21:15, всього редагувалось 1 раз.
yama
 
Повідомлень: 5339
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9233 раз.
Подякували: 1072 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 20:26

  Vadim_ написав:камасутра,
почему я свои 25 кг один, никуда не тягаю , живут своей жизнью.
или жадный платит дважды а я не такой богатый что бы покупать фуфло
только профоборудование,инвертор 6-12 кВт-2 кбаксов , хотя бы одна акб на 5 кВт ,нажаль стоит 1к баксов, но я забыл про графики


Вы продолжаете расти в моих глазах.
Мозер.
Инвертор. Дейя, надеюсь?
А каминчик есть?с дровишками? А дизеля пару тонн?
У меня есть все кроме собственного ПВО.
Пользуюсь государственным- регулярно вокруг пацаны катаются и **а.
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1084
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 20:45

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

yama написав:Вот чайник кипятят https://youtu.be/R1exccpDq6c?si=jaaT5rxUgpZHLJyI
Це не альтернатива екофлоу, це просто дешева гімняна збірка
Гірше по всім параметрам, ні разу не надійніше, а навпаки
Faceless
Модератор
 
Повідомлень: 37142
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8284 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 20:53

кип"ятити чайник через інвертор

  yama написав:Вот чайник кипятят https://youtu.be/R1exccpDq6c?si=jaaT5rxUgpZHLJyI

кип"ятити чайник через інвертор та ще з чистим синусом це варварство
flyman
Повідомлень: 41921
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 21:03

  Faceless написав:
yama написав:Вот чайник кипятят Це не альтернатива екофлоу, це просто дешева гімняна збірка
Гірше по всім параметрам, ні разу не надійніше, а навпаки

Моя думка протилежна , система з окремих компонентів завжди надійніше ніж три в одному. В даному випадку компоненти краще ніж те що в середині еко флов наприклад дельта 2 . Окремі спеціалізовані рішення на кожен день на яких їздить вся Америка у своїх будинках на колесах. В той час як зарядна станція для разового виїзду раз в місяць на шашлик на природу. Банально навіть площа охолодження більша і компонентна база краща . Не кажучи вже про ремонтопридатність і легку заміну компонентів та їх масштабованість. Грубо кажучи за весь процес в зарядній станції відповідає 1 мозок , а в даному випадку їх три окремий в кожному компоненті. У нас грубо 4х тактний мотор, а не двохтактний як у зарядної станції де один і той же компонент відповідає і за заряд і за розряд. Вища мобільність порівняно із зарядною станцією , зручність переносу, не треба тягнути інвертор якщо хочеш зарядити десь , можеш тягнути окремо акб і окремо зарядний пристрій. Мінуси теж є , але я ще їх не придумав :roll: треба мати в хозяйстві викрутку і ріжковий/ гайковий ключ :oops:
Востаннє редагувалось yama в Суб 27 гру, 2025 21:15, всього редагувалось 2 разів.
yama
 
Повідомлень: 5339
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9233 раз.
Подякували: 1072 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 21:07

  flyman написав:
  yama написав:Вот чайник кипятят
кип"ятити чайник через інвертор та ще з чистим синусом це варварство

Згоден потрібно купити/ додати впаралель ще один інвертор з Апроксимізованою синусоїдою для чайника :D жарт. Якщо вже говорити про чайник 2 кВт то ємкість акб треба підвищити хоча б до 200А.
Востаннє редагувалось yama в Суб 27 гру, 2025 21:15, всього редагувалось 1 раз.
yama
 
Повідомлень: 5339
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9233 раз.
Подякували: 1072 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 21:08

  flyman написав:варварство

От фени на АКБ бачив. З гарячим повітрям, або тільки з холодним від АКБ та гарячим при живленні від мережі. Чи є такі з без вбудованих АКБ з живленням від 12В? Таке ж питання за чайник.
П.С. спочатку спитав, потім загуглив - є.
Востаннє редагувалось alibob в Суб 27 гру, 2025 21:13, всього редагувалось 1 раз.
alibob
 
Повідомлень: 762
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
 
