Моя думка протилежна , система з окремих компонентів завжди надійніше ніж три в одному. В даному випадку компоненти краще ніж те що в середині еко флов наприклад дельта 2 . Окремі спеціалізовані рішення на кожен день на яких їздить вся Америка у своїх будинках на колесах. В той час як зарядна станція для разового виїзду раз в місяць на шашлик на природу. Банально навіть площа охолодження більша і компонентна база краща . Не кажучи вже про ремонтопридатність і легку заміну компонентів та їх масштабованість. Грубо кажучи за весь процес в зарядній станції відповідає 1 мозок , а в даному випадку їх три окремий в кожному компоненті. У нас грубо 4х тактний мотор, а не двохтактний як у зарядної станції де один і той же компонент відповідає і за заряд і за розряд. Вища мобільність порівняно із зарядною станцією , зручність переносу, не треба тягнути інвертор якщо хочеш зарядити десь , можеш тягнути окремо акб і окремо зарядний пристрій. Мінуси теж є , але я ще їх не придумавтреба мати в хозяйстві викрутку і ріжковий/ гайковий ключ