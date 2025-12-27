|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Суб 27 гру, 2025 21:12
От фени на АКБ бачив. З гарячим повітрям, або тільки з холодним від АКБ та гарячим при живленні від мережі. Чи є такі з без вбудованих АКБ з живленням від 12В? Таке ж питання за чайник.
Немає бо струм буде великий , подивіться на товщину дротів на відео до інвертора. Та і повторюсь на відео основна претензія дуже високий струм , для 2 кВт потрібен акумулятор мінімум 200А 12 Вольт він в два рази більше за той що на відо і буде 20 кг і ваш чайник теж повинен тоді мати вбудований акб на 20 кг. Технології такі обмеження технології. 48 Вольт звісно можна мааленький акб
yama
2
Додано: Суб 27 гру, 2025 21:26
Таки на 12В чайники є з автомобільними прикурювачами. Але про 300, 600Вт в описах щось є і сумніви. 25/50А від якого прикурювача взяти? 120Вт ще вірю.
alibob
1
Додано: Суб 27 гру, 2025 23:07
П.С. спочатку спитав, потім загуглив - є.
є кип"ятильники 12В (на гранчак+-) на Аліекспресі/Тему та інших маркет плайсах, але подумав "мені то він нащо"?
на крайній випадок, як писав Вадим_, "можна свічкою"
flyman
4
Додано: Нед 28 гру, 2025 00:25
yama написав: Faceless написав:
yama написав:Вот чайник кипятят Це не альтернатива екофлоу, це просто дешева гімняна збірка
Гірше по всім параметрам, ні разу не надійніше, а навпаки
Моя думка протилежна , система з окремих компонентів завжди надійніше ніж три в одному. В даному випадку компоненти краще ніж те що в середині еко флов наприклад дельта 2 . Окремі спеціалізовані рішення на кожен день на яких їздить вся Америка у своїх будинках на колесах. В той час як зарядна станція для разового виїзду раз в місяць на шашлик на природу. Банально навіть площа охолодження більша і компонентна база краща . Не кажучи вже про ремонтопридатність і легку заміну компонентів та їх масштабованість. Грубо кажучи за весь процес в зарядній станції відповідає 1 мозок , а в даному випадку їх три окремий в кожному компоненті. У нас грубо 4х тактний мотор, а не двохтактний як у зарядної станції де один і той же компонент відповідає і за заряд і за розряд. Вища мобільність порівняно із зарядною станцією , зручність переносу, не треба тягнути інвертор якщо хочеш зарядити десь , можеш тягнути окремо акб і окремо зарядний пристрій. Мінуси теж є , але я ще їх не придумав
треба мати в хозяйстві викрутку і ріжковий/ гайковий ключ
Гірше сам інвертор, гірше саме зарядне, гірший акум. Довше зарядка, менше термін служби акумулятора. Більші габарити. Нема автоматичного перемикання між режимом зарядки і живлення.
Масштабованість даного набору теж ніяка.
Faceless
Додано: Нед 28 гру, 2025 01:18
Кстати Яма про штатовские дома на колёсах вспомнил
Так вот
Массовый туризм и выезды на природу именно в дебри пампасов придумали янки
Внедрив в линейку продаваемых авто Шеви Субурбан по моему 5го поколения, с полным приводом от пикапа(и полностью на его раме и мостах) и салоном от нормального универсала на 7-8 человек.
Такой авто легко мог тащить автодом или что то типа трейлера на переночевать как у героя Гибсона в "Смертельном оружии".
Так вот в американских авто до определённого веса даже при категории С/Д сеть стоит 12В. Хоть там и мотор ставят нп меньше чем на Камазе, и размеры схожи.
Т.е. у них всё заточено на автономность где то в Неваде или Айдахо за 500км от цивилизации при питании от сети 12В(с газом в баллонах конечно)
И проверенные низковольтные решения(не для запуска чего то на три кВт от инвертора) там есть уже минимум лет 50, а то и 65. Экономные низковольтные решения. От обычного автомобильного акка ампер/часов на 100(по моему больше 120 там и не ставят даже на 7-8л двигатель)
Ищите их в их сегменте нета и пользуйтесь.
барабашов
