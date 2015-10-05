Додано: Нед 28 гру, 2025 01:13

Faceless написав: людина в стані депресії, це погіршує її здатність самостійно шукати рішення проблеми, якщо вона взагалі визнає, що проблема є. людина в стані депресії, це погіршує її здатність самостійно шукати рішення проблеми, якщо вона взагалі визнає, що проблема є.

абсолютно да. Подростка ещё могут притянуть к специалисту родители. Со взрослыми есть гендерные различия, женщины в большинстве случаев в порывах беспокойства будут искать специалиста, мужчины наоборот становятся вялыми и равнодушными.Суть сказанного в другом, медицина не лечит депрессию. У депрессии когнитивные причины (ошибки мышления) и только "перезагрузка мозга" даёт устойчивый результат. То есть если не полное, то сильное изменение точек зрения, образа жизни, круга общения, интересов, отношения к людям и т.д. (список "содержания перезагрузки" длинный). Вы где то видели чтобы врачи таким занимались? Врач выпишет вам медикамент и про вас забудет.В случае с психотерапевтом с депрессией борются оба (терапевт и пациент), в случае с врачом пациент остаётся с депрессией один на один. Так что бегать с депрессией по врачам скорее потеря времени и денег. У них просто нет инструмента. С натяжкой инструментом можно считать Транскраниальную магнитную стимуляцию (ТМС) — неинвазивный метод для резистентной депрессии, одобрен FDA. И электросудорожную терапию (ЭСТ) для тяжёлых случаев. Они хотя и не воздействуют на причины, но вызывают принудительную перезагрузку. При эст пациент часто теряет память, которая обычно возвращается.Я с уважением отношусь к медицине, но даже нейропсихологи депрессией не занимаются. Настолько это сложная и глобальная (в границах одного мозга) проблема. Депрессия охватывает всю сферу ощущений и бОльшую часть мышления. Поражения очень большие. И таблеточка типа "на. отцепись" или как мёртвому салфетка.И ещё депрессия никогда не проходит бесследно. Она даже после перезагрузки даёт необратимые последствия. Ее разрушительная сила очень большая.