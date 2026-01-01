|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 01 січ, 2026 00:28
НР поїхав зустрічати in the middle of nowhere))
Взяв з собою в авто інвертор + батарею, бо тут графік ще гірше ніж Київ. ))
За 10 хвилин все встановив і ок))
Hotab
- Форумчанин року
Профіль
Додано: Чет 01 січ, 2026 01:13
Hotab написав:
НР поїхав зустрічати in the middle of nowhere))
Взяв з собою в авто інвертор + батарею, бо тут графік ще гірше ніж Київ. ))
За 10 хвилин все встановив і ок))
Vadim_ написав:
самое важное найти специалистов , сумма вас удивит и вероятно пойдёте к жековскому электрику
быть ОК не может. Должно глодать чувство неудовлетворённости объёмом страданий
moveton
- Повідомлень: 6409
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 781 раз.
Профіль
Додано: Чет 01 січ, 2026 03:19
Василь-Рівне написав: Faceless написав:
і не вестися на дешеве китайське лайно,
Повівся - четвертий рік рятує (заживлений весь будинок тягне двохкомпресорний монстр холодильник і все решту) і дешевше в рази екофлоу це як порівнювати айфон і скажімо сяомі (тобто китайське лайно) , в мене сяомі
і не тому що я не можу собі дозволити айфон, а тому що нафіга мені те що не буде використовуватись професійно і на всі його 100% переваги. Для понтів? Так вже вік не той і розуму вже понабрався нібито
у Китаї багато чого не гірше а навіть краще европейського чі американського, особливо жінки
на нескольких объектах поставил кондиционеры Грии,хорошо работают 14 лет, а в дом МЭ
Тайланд , не путать с разными иными Митсубиши, в Японии их как...
Vadim_
- Повідомлень: 4310
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 634 раз.
- Подякували: 517 раз.
Профіль
Додано: Чет 01 січ, 2026 10:52
Hotab написав:НР поїхав зустрічати in the middle of nowhere))
Взяв з собою в авто інвертор + батарею, бо тут графік ще гірше ніж Київ. ))
За 10 хвилин все встановив і ок))
Дею поперли з собою?
Faceless
- Модератор
- Повідомлень: 37178
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8287 раз.
Профіль
Додано: Чет 01 січ, 2026 11:59
панелі під снігом, генерація 500 Вт, нормально , але сонце як у серпні, дякую собі самому ,навіть не так , нам з дружиною
Держава?
Vadim_
- Повідомлень: 4310
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 634 раз.
- Подякували: 517 раз.
Профіль
Додано: Чет 01 січ, 2026 17:43
Vadim_ написав:
панелі під снігом
А віник навіщо ?
Василь-Рівне
- Повідомлень: 6107
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 7052 раз.
- Подякували: 3180 раз.
Профіль
Додано: Чет 01 січ, 2026 18:59
Василь-Рівне написав: Vadim_ написав:
панелі під снігом
А віник навіщо ?
летать на нём ? они ж не на расстоянии вытянутой руки , "немного" выше и можно упасть , с последствиями...
Vadim_
- Повідомлень: 4310
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 634 раз.
- Подякували: 517 раз.
Профіль
Додано: Чет 01 січ, 2026 21:31
Vadim_
А про телескопічну щітку з ручкою 3-6 метрів ніколи не чули? А є ще драбинка така стрємянка зветься
Василь-Рівне
- Повідомлень: 6107
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 7052 раз.
- Подякували: 3180 раз.
Профіль
Додано: Чет 01 січ, 2026 21:56
Василь-Рівне написав:Vadim_
А про телескопічну щітку з ручкою 3-6 метрів ніколи не чули? А є ще драбинка така стрємянка зветься
знаю , якщо ви практик то шоб почухати сніг з землі на даху ..., мне 50+, много чего пережил, драбина и щетка есть а вот наипнуться
,так как снег на плитке мне как то не очень,,,,я не теоретик я практик, теоретики саміе вредніе двуногие
Vadim_
- Повідомлень: 4310
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 634 раз.
- Подякували: 517 раз.
Профіль
Додано: Чет 01 січ, 2026 23:19
Vadim_ написав:
Василь-Рівне написав:Vadim_
А про телескопічну щітку з ручкою 3-6 метрів ніколи не чули? А є ще драбинка така стрємянка зветься
знаю , якщо ви практик то шоб почухати сніг з землі на даху ..., мне 50+, много чего пережил, драбина и щетка есть а вот наипнуться
,так как снег на плитке мне как то не очень,,,,я не теоретик я практик, теоретики саміе вредніе двуногие
Вітаю!
Знову повернемось до питання чистки панелей від снігу на даху.
Заняття це важке і небезпечне і потрібно його уникати до останнього. Тобто якщо немає надзвичайної ситуації – то і потреби в чищенні немає. Зима в нас так собі, сніг довго не лежить, отже можна перечекати за одним винятком.
І цей виняток, ця надзвичайна ситуація настає в нас останні роки дуже часто. Це відсутність мережі. Тим більше тривала.
Наприклад в мене мережі не було понад добу. Сонця вчора теж не було. А надвечір сніг завалив всі панелі й зранку, попри сонце, генерація символічна. Панелі на паркані й на стіні щось дають, але там їх в мене не багато – все одне не вистачає не те що на теплові насоси, а навіть на поточні потреби.
Далі варіантів два – котел на пропані + генератор – чи чищення панелей.
Пропан і бенз зараз коштують не копійки – тож обрав чищення панелей.
Багато писав на каналі про це. Та давайте ще раз.
- Це небезпечно. Якщо Ви думаєте що прийдеться чистити панелі взимку – будь ласка подбайте про це до снігопадів. Стаціонарна драбина до даху, драбина прикручена прямо на даху, надійні крюки для страховки. Якусь, хоча б мінімальну страховку. Пояс, мотузка, карабіни та інше.
- Якщо на даху є димар від котла потрібно або спинити згорання, або максимально зменшити виділення газів. Непоодинокі випадки коли ставало зле на даху при роботі котла. Отруєння продуктами згоряння.
- Придбайте щітку для чищення. Найпростіший варіант – стандартна щітка в найближчому буд магазині. Є і професійний інструмент – спеціальні щітки для панелей чи басейнів – з телескопічною ручкою. Вони дозволять менше пересуватись на засніженому даху. Їх повно на ОЛХ чи Пром.юа.
- Тепло одягайтесь – на верху більше вітру.
- Добре взуття – таке що не дубіє на холоді і добре обтягує ногу.
- Рукавички одна в одній. Верхні – гумовані і нижні теплі. Вологи не пропускають верхні, нижні трохи зберігають тепло рук. Алюмінієва ручка щітки просто примерзає до пальців, якщо в одних рукавицях.
- Рухи на даху обережні. Завжди тримаємось за щось.
- Ідеальний час для чищення - коли активне сонце - воно Вам допоможе - як тільки панель за чорніла під снігом - сонечко почне топити сніг навколо.
Іншими словами – надзвичайно обережно! Травматолог – дороге задоволення.
Сливка Денис
yama
- Повідомлень: 5343
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 9238 раз.
- Подякували: 1073 раз.
Профіль
