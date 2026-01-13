|
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 13 січ, 2026 17:26
Ирпень. В 1 ночи что то бахнуло. И пропало э.э. инвертор на котел сел через 2 часа. Обычно этого хватало. Э.э. вернули в 16. Блекаут длился 15 часов. Температура а квартире без отопления+16 и ниже вроде не опускалась. Вода была но слабый напор.
Додано: Вів 13 січ, 2026 17:50
Троя. Ну ото в 1 ночі як бахнуло теж пропало світло... на півгодинки. Але от о 7:00 як вимкнули то от дотепер і немає.
Сиджу на Блюєтті 1800Вт: холод-к, ноут, планшет, 2 смарти, Ланет... залишилося 15% (2.7г при спожив-ні 35-40Вт), ще є повний павербанк 20К
Опалення не вимикали (по хаті 17 град), повний бойлер 80л гар. води
Їжу гріємо на газовій турплитці, дружина в мене -- чарівниця
Додано: Вів 13 січ, 2026 18:12
В сенсі, вам хватало запасу на 2 години? Ще з осені вимкнення були по 8-16 годин
Додано: Вів 13 січ, 2026 19:07
‼️ 5 ракет влучило у ТЕЦ-5 в Києві.
Пошкодження настільки серйозні, що перезапустити подачу теплоносія буде дуже складно, — народний депутат Кучеренко
