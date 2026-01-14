Частина будинку (де котельня і половина квартир) з вчора 19 години , решта з 00.00
Досі не вимикали.
Але ще тиждень морозів, а атаки продовжуються нон стоп
|
|
|
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 14 січ, 2026 12:11
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Частина будинку (де котельня і половина квартир) з вчора 19 години , решта з 00.00
Досі не вимикали.
Але ще тиждень морозів, а атаки продовжуються нон стоп
Додано: Сер 14 січ, 2026 12:19
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
|