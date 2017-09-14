RSS
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 20:18

  ЛАД написав:fler
Повреждение систем ПВО кораблей не означает преврашение их в хлам.

Кораблям можно оставаться и слепым ...

Крейсер "Москва" не даст соврать

Но недолго ...
pesikot
2
2
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 20:46

  ЛАД написав:fler
Повреждение систем ПВО кораблей не означает преврашение их в хлам.

Як блондинка скажу. Системи пво - це окремі системи поряд з кораблем. Корабель то окремо уєпалі, пво окремо уєпалі. Сума збитків - це тотал уєпаних цілей. А Калібри пускати тепер складніше з моря. А раніше було простіше )
stm
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 20:52

  ЛАД написав:fler
Повреждение систем ПВО кораблей не означает преврашение их в хлам.

Дороговартісне це все на кораблі. І хз, чи можна поремонтувати хоча б на місці . Я вважаю це успіх навіть тому, що тепер ці системі ППО не допоможуть при наступному нальоті.
Hotab
6
7
4
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 20:58

  Hotab написав:
  ЛАД написав:fler
Повреждение систем ПВО кораблей не означает преврашение их в хлам.

Дороговартісне це все на кораблі. І хз, чи можна поремонтувати хоча б на місці . Я вважаю це успіх навіть тому, що тепер ці системі ППО не допоможуть при наступному нальоті.
Это верно.
Можно ли отремонтировать на месте, тоже не знаю.
Но пуску Калибров с них это не мешает.
И не уверен в точности информации о повреждениях.

P.s. Думаю, что всё же многое можно отремонтировать/заменить на месте. Не известно, какие повреждения. Повреждения такого оборудования по идее должны быть предусмотрены при проектировании корабля.
Например, некоторые ТТХ ПК-10:
ПК-10 может применяться в одном из нескольких вариантов комплектации:
для кораблей малого водоизмещения — две или четыре ПУ с пультом дистанционного управления
для кораблей среднего и большого водоизмещения — восемь, двенадцать или шестнадцать ПУ с соответствующим по требованиям количеством пультов дистанционного управления
Наиболее распространенным вариантом на боевых надводных кораблях советского и российского флота стал комплекс в составе четырех пусковых установок.
.........
Масса пусковой установки, без поворотного механизма — 205 кг
Масса поворотного механизма — 131 кг
Общая масса пусковой установки с поворотным механизмом — 336 кг
Вряд ли замена оборудования такой массы представляет большую сложность.
Лень искать характеристики системы ТК-25, предназначенной для обеспечения радиоэлектронной защиты объекта от радиоуправляемого оружия путем создания активных помех, но вряд ли это что-то слишком громоздкое.
Наиболее серьёзное это "Фрегат-М2М". Но там "обломки" и "вероятно, повредили" - сложно судить.
Хотя безусловно, любое поражение кораблей, даже если возможен ремонт на месте и он не слишком долгий, это успех и хорошо.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 04 бер, 2026 21:40, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 20:58

  pesikot написав:
  ЛАД написав:fler
Повреждение систем ПВО кораблей не означает преврашение их в хлам.

Кораблям можно оставаться и слепым ...

Крейсер "Москва" не даст соврать

Но недолго ...
ти чогось забуваєш що в України взагалі флоту нема і нам то не мішає. Іран не готує десантну операцію в сша він обороняється на своїй території щоб перекрити пролив йому вистачить ракет і дронів
Проблема в тім що тих хто раніше домовлявся зі сторони ірану вже вбили, тому теперішня влада переговори ще довго вести не буде.
Banderlog
2
1
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 21:01

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:fler
Повреждение систем ПВО кораблей не означает преврашение их в хлам.

Кораблям можно оставаться и слепым ...

Крейсер "Москва" не даст соврать

Но недолго ...
ти чогось забуваєш що в України взагалі флоту нема і нам то не мішає. Іран не готує десантну операцію в сша він обороняється на своїй території щоб перекрити пролив йому вистачить ракет і дронів
Проблема в тім що тих хто раніше домовлявся зі сторони ірану вже вбили, тому теперішня влада переговори ще довго вести не буде.

Якійсь потік підсвідомості від тебе ...

Ти що хотів сказати ? ...
pesikot
2
2
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 21:08

  ЛАД написав:
  Hotab написав:
  ЛАД написав:fler
Повреждение систем ПВО кораблей не означает преврашение их в хлам.

Дороговартісне це все на кораблі. І хз, чи можна поремонтувати хоча б на місці . Я вважаю це успіх навіть тому, що тепер ці системі ППО не допоможуть при наступному нальоті.
Это верно.
Можно ли отремонтировать на месте, тоже не знаю.
Но пуску Калибров с них это не мешает.
И не уверен в точности информации о повреждениях.

Ой навряд. Корабель, як і літак , не виходить на завдання з неробочими системами чи агрегатами.
«Біда одна не ходить», або «хто зна що за чим яку проблему там потягне». Вийняток - дойти (долетіти) до бази і встати на ремонт .
Hotab
6
7
4
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 21:11

damaged

  stm написав:
  ЛАД написав:fler
Повреждение систем ПВО кораблей не означает преврашение их в хлам.

Як блондинка скажу. Системи пво - це окремі системи поряд з кораблем. Корабель то окремо уєпалі, пво окремо уєпалі. Сума збитків - це тотал уєпаних цілей. А Калібри пускати тепер складніше з моря. А раніше було простіше )


flyman
1
4
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 21:12

  ЛАД написав:
  Hotab написав:
  ЛАД написав:fler
Повреждение систем ПВО кораблей не означает преврашение их в хлам.

Дороговартісне це все на кораблі. І хз, чи можна поремонтувати хоча б на місці . Я вважаю це успіх навіть тому, що тепер ці системі ППО не допоможуть при наступному нальоті.
Это верно.
Можно ли отремонтировать на месте, тоже не знаю.
Но пуску Калибров с них это не мешает.

Не мешает ... неизвестно куда

Может опять Воронеж бомбить ? ... )
pesikot
2
2
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 21:46

  Hotab написав:
  ЛАД написав:.........
Но пуску Калибров с них это не мешает.
И не уверен в точности информации о повреждениях.

Ой навряд. Корабель, як і літак , не виходить на завдання з неробочими системами чи агрегатами.
«Біда одна не ходить», або «хто зна що за чим яку проблему там потягне». Вийняток - дойти (долетіти) до бази і встати на ремонт .
Об этом ничего не знаю и говорить не могу и не буду.
Но вряд ли системы постановки помех настолько важны сегодня, что не позволят недолгий выход в море для пуска ракет. Но повторю - не знаю.

P.s. Посмотрите, я тот пост немного дописал.
ЛАД
2
2
6
