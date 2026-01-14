Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Hotab написав:Та ну ладно. Для мужика - ну норм. Особливо коли бігом забіг на 23-й. А худі жінки, діти . Ні, 18 не марно вважається нижнім порогом для житлових приміщень
На улицу эти дети тоже не выходят, когда там ниже 18 становится? Нормально любой человек живёт и при нуле и ниже. Поэтому динозавров и пережил. А 18 градусов - это больше, чтобы плесень не заводилась. Некоторые ноют, что им и этого жарко и для сна нужно до 16 снижать. А в Польше собрались 20-24 устанавливать, как минималку. Точно так же от фонаря, как наши 18, которые в угловой комнате 20 (именно для того, чтобы плесень сушить, а не потому, что в угловые комнаты особо теплолюбивых людей заселяют).
При 18 градусах - це треба ходити в 2 носках, 2 штанах і в фуфайці. Мені комфортно при 24-24.5, як у мене зараз, ходжу в футболці. При 21-22 ще терпимо, в кофті. Все, що нижче 20-21 - це вже не про комфорт.
trololo написав:а тим часом в китаї піднялись ціни на ліфери
А я-то думаю чого мій EcoFlow STREAM Pro раптом подорожчав з 34к до 39к. Думав тільки через підвищений попит на моменті і зростання курсу.
Striker написав:При 18 градусах - це треба ходити в 2 носках, 2 штанах і в фуфайці. Мені комфортно при 24-24.5, як у мене зараз, ходжу в футболці. При 21-22 ще терпимо, в кофті. Все, що нижче 20-21 - це вже не про комфорт.
trololo написав:а тим часом в китаї піднялись ціни на ліфери
А я-то думаю чого мій EcoFlow STREAM Pro раптом подорожчав з 34к до 39к. Думав тільки через підвищений попит на моменті і зростання курсу.
Оце ви теплолюбні. Я ще при 19 ходжу без шкарпеток, мені комфортно. Нижче вже в кофті але все одно босим:)
Striker написав:При 18 градусах - це треба ходити в 2 носках, 2 штанах і в фуфайці. Мені комфортно при 24-24.5, як у мене зараз, ходжу в футболці. При 21-22 ще терпимо, в кофті. Все, що нижче 20-21 - це вже не про комфорт.
trololo написав:а тим часом в китаї піднялись ціни на ліфери
А я-то думаю чого мій EcoFlow STREAM Pro раптом подорожчав з 34к до 39к. Думав тільки через підвищений попит на моменті і зростання курсу.
Оце ви теплолюбні. Я ще при 19 ходжу без шкарпеток, мені комфортно. Нижче вже в кофті але все одно босим:)
Плюс экономия на носках 70 грн в месяц , на ют есть видео как можно сшить домашние носки из старой рубашки, чтобы не мучать себя экономией
Striker написав:При 18 градусах - це треба ходити в 2 носках, 2 штанах і в фуфайці. Мені комфортно при 24-24.5, як у мене зараз, ходжу в футболці. При 21-22 ще терпимо, в кофті. Все, що нижче 20-21 - це вже не про комфорт.
trololo написав:а тим часом в китаї піднялись ціни на ліфери
А я-то думаю чого мій EcoFlow STREAM Pro раптом подорожчав з 34к до 39к. Думав тільки через підвищений попит на моменті і зростання курсу.
Оце ви теплолюбні. Я ще при 19 ходжу без шкарпеток, мені комфортно. Нижче вже в кофті але все одно босим:)
Через 24г дали світло на 4г, от в 11:20 вимкнули. В хаті 17..18гр, ходжу у піжамі, +2 тонких светра, на ногах закарпатські чуні
у вас Кампус, той що біля КПІ? Своя газкотельня на даху? І почому виходить опалення у міс/м2
Ну хто як гріється) А вартість гігакалорії була наче 1500 грн (це в цьому році, коли сформували осбб і тарифи е/е у котельні стали «для населення». Бо було суттєво дорожче) 1 гігкал на місяць досі вистачало на так звану «євродвушку», по факту - однуха з великою кухнею.