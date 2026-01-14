|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
|
|
|
|
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 14 січ, 2026 12:48
Amethyst написав:
хаті 17..18гр, ходжу у піжамі
это без отопления такая температура?
2
3
Додано: Сер 14 січ, 2026 12:52
Hotab написав: Amethyst написав: Hotab написав:
котельня
у вас Кампус, той що біля КПІ? Своя газкотельня на даху?
І почому виходить опалення у міс/м2
Ну хто як гріється)
А вартість гігакалорії була наче 1500 грн (це в цьому році, коли сформували осбб і тарифи е/е у котельні стали «для населення». Бо було суттєво дорожче)
1 гігкал на місяць досі вистачало на так звану «євродвушку», по факту - однуха з великою кухнею.
Ціла Гкал? Чимало. В мене на 2к - 0.3 за листопад було
Додано: Сер 14 січ, 2026 13:00
Wirująświatła написав: Amethyst написав:
хаті 17..18гр, ходжу у піжамі
это без отопления такая температура?
Опалення працює, від ТЕЦ-6(1713/ГКал ), на самому радіаторі +30
Додано: Сер 14 січ, 2026 13:39
Faceless написав:
[Ціла Гкал? Чимало. В мене на 2к - 0.3 за листопад було
За грудень було 1200 , включаючи рахунки МЗК.
Але дійсно багато бо 2 чи 3 сусідні квартири (одна з них зверху) не живуть і не опалюють. Тепло туди вилітає.
