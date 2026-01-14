Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Додано: Сер 14 січ, 2026 12:48
Amethyst написав:
хаті 17..18гр, ходжу у піжамі
это без отопления такая температура?
Додано: Сер 14 січ, 2026 12:52
Hotab написав: Amethyst написав: Hotab написав:
котельня
у вас Кампус, той що біля КПІ? Своя газкотельня на даху?
І почому виходить опалення у міс/м2
Ну хто як гріється)
А вартість гігакалорії була наче 1500 грн (це в цьому році, коли сформували осбб і тарифи е/е у котельні стали «для населення». Бо було суттєво дорожче)
1 гігкал на місяць досі вистачало на так звану «євродвушку», по факту - однуха з великою кухнею.
Ціла Гкал? Чимало. В мене на 2к - 0.3 за листопад було
Додано: Сер 14 січ, 2026 13:00
Wirująświatła написав: Amethyst написав:
хаті 17..18гр, ходжу у піжамі
это без отопления такая температура?
Опалення працює, від ТЕЦ-6(1713/ГКал ), на самому радіаторі +30
Додано: Сер 14 січ, 2026 13:39
Faceless написав:
[Ціла Гкал? Чимало. В мене на 2к - 0.3 за листопад було
За грудень було 1200 , включаючи рахунки МЗК.
Але дійсно багато бо 2 чи 3 сусідні квартири (одна з них зверху) не живуть і не опалюють. Тепло туди вилітає.
Додано: Сер 14 січ, 2026 14:40
Hotab написав: Faceless написав:
[Ціла Гкал? Чимало. В мене на 2к - 0.3 за листопад було
За грудень було 1200 , включаючи рахунки МЗК.
Але дійсно багато бо 2 чи 3 сусідні квартири (одна з них зверху) не живуть і не опалюють. Тепло туди вилітає.
Я в сенсі 0,3 Гкал по лічильнику
Але так, сусідів гріти то дорого
Додано: Сер 14 січ, 2026 14:51
Faceless написав: Hotab написав: Faceless написав:
[Ціла Гкал? Чимало. В мене на 2к - 0.3 за листопад було
За грудень було 1200 , включаючи рахунки МЗК.
Але дійсно багато бо 2 чи 3 сусідні квартири (одна з них зверху) не живуть і не опалюють. Тепло туди вилітає.
Я в сенсі 0,3 Гкал по лічильнику
Але так, сусідів гріти то дорого
Я зрозумів за 0.3
У мене може 0.7 а решта за МЗК, не вдивлявся.
У приятеля де всі сусіди на місці - він в листопаді і в грудні майже не вмикав опалення. Мені так не вдається.
Додано: Сер 14 січ, 2026 16:01
Amethyst написав: Faceless написав:
А я-то думаю чого мій EcoFlow STREAM Pro раптом подорожчав з 34к до 39к. Думав тільки через підвищений попит на моменті і зростання курсу.
Оце ви теплолюбні. Я ще при 19 ходжу без шкарпеток, мені комфортно. Нижче вже в кофті але все одно босим:)
Через 24г дали світло на 4г, от в 11:20 вимкнули.
В хаті 17..18гр, ходжу у піжамі, +2 тонких светра,
на ногах закарпатські чуні
бурятськи согрели бы сильнее
Додано: Сер 14 січ, 2026 16:29
Hotab написав: Faceless написав: Hotab написав:
За грудень було 1200 , включаючи рахунки МЗК.
Але дійсно багато бо 2 чи 3 сусідні квартири (одна з них зверху) не живуть і не опалюють. Тепло туди вилітає.
Я в сенсі 0,3 Гкал по лічильнику
Але так, сусідів гріти то дорого
Я зрозумів за 0.3
У мене може 0.7 а решта за МЗК, не вдивлявся.
У приятеля де всі сусіди на місці - він в листопаді і в грудні майже не вмикав опалення. Мені так не вдається.
В нас за МЗК взагалі мізерно виходить
Додано: Сер 14 січ, 2026 18:56
Трагедія в Києві: родина загинула через генератор у квартирі — вони отруїлися вуглекислим газом і задихнулися, — поліція
Кияни залишили генератор на балконі з відкритими дверима, лягли спати — на ранок родина більше не прокинулася. https://t.me/place_kyiv/68390?single
Непонятно зачем им ночью генератор. И что об этом думают соседи. Неужели шум не мешал спать с открытыми дверями?
Додано: Сер 14 січ, 2026 20:17
Wirująświatła
Непонятно зачем им ночью генератор. И что об этом думают соседи. Неужели шум не мешал спать с открытыми дверями?
Якщо там ні е/е , ні опалення нема кілька днів, то там може і не було вже сусідів. Або їм було пофіг, адже виживають всі як можуть.
А для чого гена? Та може конд заживили, щоб поспати в теплі
