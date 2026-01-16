RSS
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 20:20

  Hotab написав:Wirująświatła
Непонятно зачем им ночью генератор. И что об этом думают соседи. Неужели шум не мешал спать с открытыми дверями?


Якщо там ні е/е , ні опалення нема кілька днів, то там може і не було вже сусідів. Або їм було пофіг, адже виживають всі як можуть.
А для чого гена? Та може конд заживили, щоб поспати в теплі

Кондей да, потому что обогреватели такие маленькие гены не тянут. Разве что электропростынь.
Wirująświatła
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 20:32

Wirująświatła
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 05:35

14 часов без э.э.

Зображення
с 4х до 20 без света

🔴У центрі Вишневого, Бучанський район, відкрили безкоштовну ковзанку

Ковзанка працює для мешканців і гостей міста:
🟢Вхід — безкоштовний
🟢Прокату ковзанів немає — потрібні власні
🟢Під час повітряної тривоги роботу призупиняють
Графік: щодня з 09:00 до 22:00
Wirująświatła
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 09:01

Wirująświatła
В Києві трохи простіше
Від 45 до 70 % одномоментно заживлено.
Вчора не було з 15 до 24
Hotab
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  Wirująświatła написав:14 часов без э.э.

То ще непогано, у нас котрий день по 16 і графіків нема, чисто лотерея
Faceless
  Faceless написав:
  Wirująświatła написав:14 часов без э.э.

То ще непогано, у нас котрий день по 16 і графіків нема, чисто лотерея



типичный график в Киеве

Зображення
smdtranz
  Faceless написав:
  Wirująświatła написав:14 часов без э.э.

То ще непогано, у нас котрий день по 16 і графіків нема, чисто лотерея

Хоч не суцільні 16?
Це де такий жах?
Hotab
  Faceless написав:
  Wirująświatła написав:14 часов без э.э.

То ще непогано, у нас котрий день по 16 і графіків нема, чисто лотерея

к огромному счастью э.э. чётко по графику, можно подготовить гаджеты и себя.
Wirująświatła
  smdtranz написав:типичный график в Киеве
  Faceless написав:у нас котрий день по 16 і графіків нема, чисто лотерея
а чат бот дтэк в тг что пишет? или оно не соблюдается?
Wirująświatła
  Wirująświatła написав:
  smdtranz написав:типичный график в Киеве
  Faceless написав:у нас котрий день по 16 і графіків нема, чисто лотерея
а чат бот дтэк в тг что пишет? или оно не соблюдается?

По Києву просто намалювали «можливі відключення « на всю добу і хз як буде. О 9 ранку виключили. Коли буде - хз. Але більше 12 годин поспіль ще не було. Частіше 6-8
Мене до 12 годин все влаштовує.

А ви звернули увагу як наш економний економ зник з форуму (рідко заглядає) з довгими відключеннями? Займається заряджанням своїх подєлок цілими днями 😅
І це добре , менде флуду.
Hotab
