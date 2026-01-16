Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 14 січ, 2026 20:20
Hotab написав: Wirująświatła
Непонятно зачем им ночью генератор. И что об этом думают соседи. Неужели шум не мешал спать с открытыми дверями?
Якщо там ні е/е , ні опалення нема кілька днів, то там може і не було вже сусідів. Або їм було пофіг, адже виживають всі як можуть.
А для чого гена? Та може конд заживили, щоб поспати в теплі
Кондей да, потому что обогреватели такие маленькие гены не тянут. Разве что электропростынь.
Wirująświatła
Повідомлень: 31209
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2532 раз.
Подякували: 3513 раз.
Профіль
2
3
Додано: Сер 14 січ, 2026 20:32
Wirująświatła
Повідомлень: 31209
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2532 раз.
Подякували: 3513 раз.
Профіль
2
3
Додано: П'ят 16 січ, 2026 05:35
14 часов без э.э.
с 4х до 20 без света
🔴У центрі Вишневого, Бучанський район, відкрили безкоштовну ковзанку
Ковзанка працює для мешканців і гостей міста: 🟢Вхід — безкоштовний 🟢Прокату ковзанів немає — потрібні власні 🟢Під час повітряної тривоги роботу призупиняють Графік: щодня з 09:00 до 22:00
Wirująświatła
Повідомлень: 31209
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2532 раз.
Подякували: 3513 раз.
Профіль
2
3
Додано: П'ят 16 січ, 2026 09:01
Wirująświatła В Києві трохи простіше Від 45 до 70 % одномоментно заживлено. Вчора не було з 15 до 24
Hotab
Форумчанин року
Повідомлень: 17606
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2560 раз.
Профіль
6
6
4
Додано: П'ят 16 січ, 2026 10:43
Wirująświatła написав:
14 часов без э.э.
То ще непогано, у нас котрий день по 16 і графіків нема, чисто лотерея
Faceless
Модератор
Повідомлень: 37227
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8289 раз.
Профіль
4
9
3
Додано: П'ят 16 січ, 2026 10:49
Faceless написав: Wirująświatła написав:
14 часов без э.э.
То ще непогано, у нас котрий день по 16 і графіків нема, чисто лотерея
типичный график в Киеве
smdtranz
Повідомлень: 746
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 132 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 16 січ, 2026 13:19
Faceless написав: Wirująświatła написав:
14 часов без э.э.
То ще непогано, у нас котрий день по 16 і графіків нема, чисто лотерея
Хоч не суцільні 16?
Це де такий жах?
Hotab
Форумчанин року
Повідомлень: 17606
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2560 раз.
Профіль
6
6
4
Додано: П'ят 16 січ, 2026 13:25
Faceless написав: Wirująświatła написав:
14 часов без э.э.
То ще непогано, у нас котрий день по 16 і графіків нема, чисто лотерея
к огромному счастью э.э. чётко по графику, можно подготовить гаджеты и себя.
Wirująświatła
Повідомлень: 31209
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2532 раз.
Подякували: 3513 раз.
Профіль
2
3
Додано: П'ят 16 січ, 2026 13:26
smdtranz написав:
типичный график в Киеве
Faceless написав:
у нас котрий день по 16 і графіків нема, чисто лотерея
а чат бот дтэк в тг что пишет? или оно не соблюдается?
Wirująświatła
Повідомлень: 31209
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2532 раз.
Подякували: 3513 раз.
Профіль
2
3
Додано: П'ят 16 січ, 2026 13:51
Wirująświatła написав: smdtranz написав:
типичный график в Киеве
Faceless написав:
у нас котрий день по 16 і графіків нема, чисто лотерея
а чат бот дтэк в тг что пишет? или оно не соблюдается?
По Києву просто намалювали «можливі відключення « на всю добу і хз як буде. О 9 ранку виключили. Коли буде - хз. Але більше 12 годин поспіль ще не було. Частіше 6-8
Мене до 12 годин все влаштовує.
А ви звернули увагу як наш економний економ зник з форуму (рідко заглядає) з довгими відключеннями? Займається заряджанням своїх подєлок цілими днями 😅
І це добре , менде флуду.
Hotab
Форумчанин року
Повідомлень: 17606
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2560 раз.
Профіль
6
6
4
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
,
Модератор