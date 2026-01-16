RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 166167168169
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 14:23

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Hotab написав:
  Faceless написав:
  Wirująświatła написав:14 часов без э.э.

То ще непогано, у нас котрий день по 16 і графіків нема, чисто лотерея

Хоч не суцільні 16?
Це де такий жах?
Суцільні.
Лівий берег
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37231
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8289 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 14:25

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Wirująświatła написав:
  smdtranz написав:типичный график в Киеве
  Faceless написав:у нас котрий день по 16 і графіків нема, чисто лотерея
а чат бот дтэк в тг что пишет? или оно не соблюдается?
То що пише не повʼязане з реальністю. Екстрені вимкнення, графіки не діють
То ще нічого, є колеги в яких на добу вимикали, і це на правому
На Русанівці є квартири в яких ніхєра немає з 9 січня. Причому у частини квартир в будинку є, у частини ні. "Складна схема підключення, нічого не можна зробити"
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37231
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8289 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 14:49

  Faceless написав:На Русанівці є квартири в яких ніхєра немає з 9 січня. Причому у частини квартир в будинку є, у частини ні. "Складна схема підключення, нічого не можна зробити"
електрики нізвідки не беруться. Невидима рука ринку не може моментально їх настругати в достатній кількості. Та і щось не чути щоб намагалась, обєм робіт виріс кратно а про ріст зарплат в енергетиці щось не чути.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4454
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 15:03

Banderlog

ріст зарплат в енергетиці щось не чути.


Інсталяція інвертора і батареї в щиток від 200 дол. Є і по 500
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17614
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2560 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 15:16

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Banderlog написав:
  Faceless написав:На Русанівці є квартири в яких ніхєра немає з 9 січня. Причому у частини квартир в будинку є, у частини ні. "Складна схема підключення, нічого не можна зробити"
електрики нізвідки не беруться. Невидима рука ринку не може моментально їх настругати в достатній кількості. Та і щось не чути щоб намагалась, обєм робіт виріс кратно а про ріст зарплат в енергетиці щось не чути.
Нє, деякі квартири вичепили бригаду дтек і їм порішали, але просто таких випадків багато, це неможливо швидко розрулити
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37231
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8289 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 15:18

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Hotab написав:Banderlog

ріст зарплат в енергетиці щось не чути.


Інсталяція інвертора і батареї в щиток від 200 дол. Є і по 500
Ну якщо не хочете щоб вам наколхозили, то краще по 500
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37231
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8289 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
  #<1 ... 166167168169
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15435)
16.01.2026 15:48
Ринок ОВДП (10585)
16.01.2026 13:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.