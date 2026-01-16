|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 16 січ, 2026 14:23
Hotab написав: Faceless написав: Wirująświatła написав:
14 часов без э.э.
То ще непогано, у нас котрий день по 16 і графіків нема, чисто лотерея
Хоч не суцільні 16?
Це де такий жах?
Суцільні.
Лівий берег
4
9
3
Додано: П'ят 16 січ, 2026 14:25
Wirująświatła написав: smdtranz написав:
типичный график в Киеве
Faceless написав:
у нас котрий день по 16 і графіків нема, чисто лотерея
а чат бот дтэк в тг что пишет? или оно не соблюдается?
То що пише не повʼязане з реальністю. Екстрені вимкнення, графіки не діють
То ще нічого, є колеги в яких на добу вимикали, і це на правому
На Русанівці є квартири в яких ніхєра немає з 9 січня. Причому у частини квартир в будинку є, у частини ні. "Складна схема підключення, нічого не можна зробити"
Додано: П'ят 16 січ, 2026 14:49
Faceless написав:
На Русанівці є квартири в яких ніхєра немає з 9 січня. Причому у частини квартир в будинку є, у частини ні. "Складна схема підключення, нічого не можна зробити"
електрики нізвідки не беруться. Невидима рука ринку не може моментально їх настругати в достатній кількості. Та і щось не чути щоб намагалась, обєм робіт виріс кратно а про ріст зарплат в енергетиці щось не чути.
Додано: П'ят 16 січ, 2026 15:03
Banderlog
ріст зарплат в енергетиці щось не чути.
Інсталяція інвертора і батареї в щиток від 200 дол. Є і по 500
Додано: П'ят 16 січ, 2026 15:16
Banderlog написав: Faceless написав:
На Русанівці є квартири в яких ніхєра немає з 9 січня. Причому у частини квартир в будинку є, у частини ні. "Складна схема підключення, нічого не можна зробити"
електрики нізвідки не беруться. Невидима рука ринку не може моментально їх настругати в достатній кількості. Та і щось не чути щоб намагалась, обєм робіт виріс кратно а про ріст зарплат в енергетиці щось не чути.
Нє, деякі квартири вичепили бригаду дтек і їм порішали, але просто таких випадків багато, це неможливо швидко розрулити
Додано: П'ят 16 січ, 2026 15:18
Hotab написав:Banderlog
ріст зарплат в енергетиці щось не чути.
Інсталяція інвертора і батареї в щиток від 200 дол. Є і по 500
Ну якщо не хочете щоб вам наколхозили, то краще по 500
