Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
П'ят 16 січ, 2026 16:21

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Wirująświatła написав:Ещё интересное наблюдение. В 2023 мой жк серьезно готовился к зимним блекаутам. Была закуплена печь на дровах, запас дров, генератор (простенький), установлена альтанка с тентом где можно согреться и покушать. В этом году ни-че-го. Альтанка всегда пустая, печь никто не разжигал, генератор ни разу не включали. А таких блекаутов как сейчас с зимы 2022г Ирпень не видел. Запаслись инверторами? Купили по домику в деревне? Привыкли и не парятся?
Так вже ж купили, що їм ще раз купувати чи шо
І ви самі казали вас до цього не вимикали довше пари годин, от і не користувалися
Faceless
Повідомлень: 37233
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8289 раз.
 
П'ят 16 січ, 2026 16:22

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Wirująświatła написав:
  Hotab написав:
  Wirująświatła написав:
  smdtranz"]типичный график в Киеве
[quote="5924002:Faceless написав:у нас котрий день по 16 і графіків нема, чисто лотерея
а чат бот дтэк в тг что пишет? или оно не соблюдается?

По Києву просто намалювали «можливі відключення « на всю добу і хз як буде. О 9 ранку виключили. Коли буде - хз. Але більше 12 годин поспіль ще не було. Частіше 6-8
Мене до 12 годин все влаштовує.

А ви звернули увагу як наш економний економ зник з форуму (рідко заглядає) з довгими відключеннями? Займається заряджанням своїх подєлок цілими днями
І це добре , менде флуду.

Кстати да хотел спросить где флайман? Его и на других ветках нет? Не замёрз..ли.[/quote]Акуми сіли от і нема інтернету
Faceless
Повідомлень: 37233
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8289 раз.
 
