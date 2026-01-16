RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 167168169170
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 16:21

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Wirująświatła написав:Ещё интересное наблюдение. В 2023 мой жк серьезно готовился к зимним блекаутам. Была закуплена печь на дровах, запас дров, генератор (простенький), установлена альтанка с тентом где можно согреться и покушать. В этом году ни-че-го. Альтанка всегда пустая, печь никто не разжигал, генератор ни разу не включали. А таких блекаутов как сейчас с зимы 2022г Ирпень не видел. Запаслись инверторами? Купили по домику в деревне? Привыкли и не парятся?
Так вже ж купили, що їм ще раз купувати чи шо
І ви самі казали вас до цього не вимикали довше пари годин, от і не користувалися
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37233
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8289 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 16:22

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Wirująświatła написав:
  Hotab написав:
  Wirująświatła написав:
  smdtranz"]типичный график в Киеве
[quote="5924002:Faceless написав:у нас котрий день по 16 і графіків нема, чисто лотерея
а чат бот дтэк в тг что пишет? или оно не соблюдается?

По Києву просто намалювали «можливі відключення « на всю добу і хз як буде. О 9 ранку виключили. Коли буде - хз. Але більше 12 годин поспіль ще не було. Частіше 6-8
Мене до 12 годин все влаштовує.

А ви звернули увагу як наш економний економ зник з форуму (рідко заглядає) з довгими відключеннями? Займається заряджанням своїх подєлок цілими днями
І це добре , менде флуду.

Кстати да хотел спросить где флайман? Его и на других ветках нет? Не замёрз..ли.[/quote]Акуми сіли от і нема інтернету
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37233
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8289 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 18:17

После введения НС в енергетике света стало меньше.
Был типа 7 есть-7 нет 3,5 есть 3,5 нет, стало строго 7 нет 3.5 есть.
Свет,интернет,видеонаблюдение, кухонные приборы- пофиг, вытягивает Дейя.
Варочная наполовину газовая, баллон инсталирован- пофиг.
А вот отопление электрическое- температура стала понижаться несмотря на довольно теплый дом. Газа,ясен хрен нет.
Можно генератором дизельным, но решил вкинуть полено в камин.
Прикольно.Коверчик бросил рядом :mrgreen:
Яркое ощущение пословицы " пока толстый похудеет-худой сдохнет".
Вот как надо с 22 года готовится, а не двушечку на маскву отправлять.
Вот что значит,когда у дома (или страны)- есть хозяин.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1151
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 18:27

  Господар Вельзевула написав:После введения НС в енергетике света стало меньше.
Был типа 7 есть-7 нет 3,5 есть 3,5 нет, стало строго 7 нет 3.5 есть.
Свет,интернет,видеонаблюдение, кухонные приборы- пофиг, вытягивает Дейя.
Варочная наполовину газовая, баллон инсталирован- пофиг.
А вот отопление электрическое- температура стала понижаться несмотря на довольно теплый дом. Газа,ясен хрен нет.
Можно генератором дизельным, но решил вкинуть полено в камин.
Прикольно.Коверчик бросил рядом :mrgreen:
Яркое ощущение пословицы " пока толстый похудеет-худой сдохнет".
Вот как надо с 22 года готовится, а не двушечку на маскву отправлять.
Вот что значит,когда у дома (или страны)- есть хозяин.

економия

печьку з грубою не все понимали шо че?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4502
З нами з: 23.05.14
Подякував: 641 раз.
Подякували: 525 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 18:34

  Vadim_ написав:печьку з грубою не все понимали шо че?


Пан Вадим!
У меня НОВЫЙ дом а не перестроенные ланци.
И газ я не тянул ибо мне он нах не впился.
А ежели бы я знал что будет война- то я бы не газ проводил а в Львове строился.
Так понятно?
Хотя провести могу. Дам зелени- и все будет.И быстренько.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1151
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 19:01

  Wirująświatła написав:14 часов без э.э.

Зображення
с 4х до 20 без света

Все быстро меняется

Зображення
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31213
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2532 раз.
Подякували: 3513 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 19:02

Господар Вельзевула так а шо на маленький домик в Карпатах денег нет или вы принципиально в Днепре до последнего?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31213
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2532 раз.
Подякували: 3513 раз.
 
Профіль
 
2
3
  #<1 ... 167168169170
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim_ і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.