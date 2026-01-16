Проблема электрического освещения в быту



Обычно жилые кварталы освещались газовыми фонарями, а дома – газовыми рожками, и единственной альтернативой было электричество. Газовое освещение было достаточно опасным и дома часто горели из-за ненадёжного освещения. К счастью, препятствие из-за отсутствия источника электрического тока для освещения было устранено – в 1867 Гремм изобрёл динамо-машину, предназначенную для вырабатывания постоянного тока, а вот вопрос с источником света – лампой, оставался открытым.



Томас Эдисон взялся за это дело, предварительно разработав план центральной электростанции, схемы радиальных линий и подсчитав стоимость одной лампы накаливания. Получалось, что цена лампочки в 40 центов позволяла реализовать этот проект и получать прибыль.

Проведя более 6 тысяч экспериментов с различными материалами. Эдисон создал лампу с угольной нитью, работающую 40 часов. С помощью еще одного полезного изобретения – вакуумного насоса, окисление светящихся (и сгорающих) материалов удалось увеличить до 100 часов свечения, а эксперименты с бамбуковым волокном увеличили эту цифру ещё в 9 раз.





Первая демонстрация собрала зрителей со всей Америки, однако во время её проведения, цена изделия деликатно умалчивалась. После выпуска лампы в продажу, её стоимость составляла доллар с четвертью, что было гораздо выше расчётных 40 центов. Но уже на следующий год удалось снизить цену до доллара и 10 центов, а на третьем году массового производства лампа стоила всего 50 центов. Когда окончательная стоимость изделия достигла 22 центов, Эдисон объединил все дочерние предприятия и в 1882 создал «Дженерал Электрик» - крупнейший промышленный концерн.



Во время работы с лампами, Эдисоном был создан первый электрический счетчик, схожий с газовым счетчиком по принципу действия. Кроме того, случайно была открыта термоэлектронная эмиссия, которая в дальнейшем была применена для детектирования радиосигналов в вакуумном диоде. Для решения проблемы нестабильной работы динамо-машины, был изобретён двухфазный генератор, позволяющий справиться с постоянными изменениями электрической нагрузки.



В 1881 ученый превзошел конкурентов на Международной парижской электрической выставке и получил 5 золотых медалей. Это позволило ему получить заказы на электрическое освещение Парижской оперы и миланского театра Ла Скала. Также в Милане возле одного из каналов была выстроена наибольшая генераторная станция в Европе. Эдисон побывал и в Лондоне, работая со своей командой над освещением периметра города.





Томас Эдисон развивал технологии и устройства, работающие от постоянного тока и поэтому в 1886 году над его энергоимперией нависла нешуточная угроза. Постоянный ток был дорог и позволял устройствам функционировать лишь на небольшом удалении от источника. В это время на рынке появился другой изобретатель – Джордж Вестингауз, продвигающий ток переменный, решающий многие проблемы существующего электроснабжения.



В ходе борьбы между конкурентами, Эдисон задействовал «черный пиар»: была проведена серия выступлений, доказывающая опасность переменного тока, в газетах появились статьи о смерти мальчика, погибшего от такого тока, завершающим ударом по Вестингаузу должно было стать изобретение электрического стула – нового вида смертной казни.



Эдисон рассчитывал, что народ не будет пользоваться тем электричеством, которое убивает. Изобретатель сделал первую модель устройства, работающего от переменного тока, а в народе его еще долго называли стулом Вестингауза. К сожалению, с вступлением в борьбу другого гениального изобретателя, - Николы Теслы, Эдисон потерял преимущество в борьбе токов.





В 1880 изобретатель придумал магнитный сепаратор железной руды. Это устройство оказалось бесполезным, т.к. выяснили, что разрабатывать месторождения – более выгодное дело. Тогда Эдисон переоборудовал производство для нужд цементного бизнеса и создал дом, полностью сделанный из бетона. Был предложен даже проект бетонной мебели, но это нововведение широкая публика уже не оценила.



Также в 1903 ученым была изобретена аккумуляторная батарея нового типа. Он усовершенствовал имеющиеся свинцовые батареи, и использовал супероксид никеля для положительного полюса и углекислый калий – для отрицательного, получив достаточно большие показатели электроёмкости на единицу веса. Это был первый железоникелевый щелочной аккумулятор, который впоследствии использовался как источник энергии для электромобилей. Для его разработки понадобилось провести 59 тысяч опытов.



В том же 1903 под впечатлением возможностей электрического стула была проведена казнь слона электричеством. Цирковая слониха убила 3 человек, и было решено убить её с помощью электроэкзекуции. После воздействия 6 тысяч вольт переменного тока, животное скончалось за пару секунд.