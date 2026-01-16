|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Суб 17 січ, 2026 00:33
flyman написав: moveton написав:Для той же мощности и энергоёмкости
скорее всего, наоборот, дороже.
тобто? менше комірок, ціна менша.
Меня не читают. При прочих равных останутся те же банки, только иначе подключённые (и то, если получится. В ролике про какое-то использование 3.5 ячеек речь шла. До четвертей нарезать ХЗ как). Конечно, если делать в два раза более дохлый акк, то можно будет слегка (паяльник всё равно тот же самый понадобится) сэкономить. Но смысл их сравнивать? Если ёмкость не важна, тогда нынешняя конструкция из семи 18650 самый ништяк. А так всё можно. Для 19 В на ноут, наверное, и трёх ячеек от Leaf хватит. Главное BMS и зарядке напряжение этой сборки объяснить.
3
8
1
