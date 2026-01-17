Ячейка батареи, показанная на фото — это **пакетная (pouch) литий-ионная ячейка** из Nissan Leaf первого поколения (24 кВт·ч или 30 кВт·ч, примерно 2011–2017 годов). Это классическая AESC-ячейка (LiMn₂O₄ + LiNiO₂ / LMO + NMC-гибрид), которая используется в модулях 2S2P (4 ячейки в модуле).



### Основные характеристики одной ячейки (оригинальные / номинальные значения)

- **Химия**: LiMn₂O₄ с добавлением LiNiO₂ (LMO + небольшая доля никеля для стабильности)

- **Ёмкость**: ≈ **32–33.1 А·ч** (при разряде 0.3C, часто указывают 32.5–33 А·ч)

- **Номинальное напряжение**: **3.75–3.8 В**

- **Диапазон рабочих напряжений**:

- Максимум: **4.2 В** (но в Leaf обычно заряжают до ~4.1–4.15 В для долговечности)

- Минимум: **2.5–3.0 В** (в автомобиле отсечка ~3.0–3.3 В, turtle mode ~2.5–3.0 В)

- **Размеры ячейки** (примерно): 290 × 216 × 7.1 мм

- **Вес одной ячейки**: ≈ 799 г (0.8 кг)

- **Энергия одной ячейки**: ≈ 120–125 Вт·ч



В модуле — 4 ячейки (2S2P), поэтому модуль ≈ 7.5–7.6 В номинал и ≈ 60–66 А·ч.



В более новых Leaf (40 кВт·ч и 62 кВт·ч) стоят другие ячейки — Envision AESC NCM 523, ёмкостью ≈ 56–58 А·ч, но по фото это **старая версия** (медные контакты, форма, QR-код — типично для 24/30 кВт·ч).



### Ток заряда / разряда

- **Рекомендуемый заряд** (для долговечности в DIY-проектах):

- 0.3–0.5C → **10–16 А** на ячейку (очень щадящий режим)

- Максимум непрерывный: ≈ **1C** → **30–33 А** (но лучше не больше 0.5–0.7C постоянно)

- В автомобиле быстрая зарядка CHAdeMO эквивалентна ≈ 1–1.5C на ячейку в начале, но быстро падает

- **Максимальный разряд**:

- Непрерывный: ≈ **2–3C** → **60–100 А** (в машине пиковая мощность ~80–110 кВт → ~230–300 А на всю пачку → ~115–150 А на параллельную пару ячеек)

- Короткие пики: до **90–100 А** на ячейку (по старым тестам AESC)

- В DIY часто безопасно держат 50–80 А непрерывно, выше — только с хорошим охлаждением (пассивное охлаждение в Leaf — слабое место)



**Важно**: Ячейки **не любят** высокие токи + жару. При >1C и >35–40 °C деградация сильно ускоряется.



### Распиновка контактов

На фото — это **одна большая ячейка** с двумя основными силовыми выводами (медные шины/контакты для болтов M6–M8) и маленькими отверстиями/контактами для измерения напряжения (sense wires).



- **Силовые контакты** (два больших медных блока внизу):

- Левый и правый — **+** и **–** ячейки (полярность зависит от ориентации модуля).

- Подключаются шинами M6/M8.

- **Sense-контакты** (маленькие дырочки/контакты сверху и сбоку):

- Обычно 2–4 точки на ячейку для точного замера напряжения (одна на +, одна на –).

- В модуле 2S2P — три силовых вывода: – (общий минус), средняя точка (между двумя последовательными ячейками), + (общий плюс).

- Маленькие контакты — для проводов BMS (напряжение каждой половины модуля).



Если это отдельная ячейка (не в модуле), то просто два силовых контакта + один-два тонких для балансировки/измерения.



Для точной распиновки модуля (если у тебя модуль целиком) — обычно:

- Два крайних больших контакта → общий – и общий +

- Средний большой контакт → точка соединения двух последовательных пар (для замера середины 2S)



Если нужно подключать BMS — используй тонкие провода на sense-точки, а силовые — толстыми кабелями.



Если у тебя именно **эта ячейка** и ты хочешь её использовать отдельно — заряжай CCCV до 4.10–4.15 В, ток 10–20 А, разряд не выше 50–60 А без активного охлаждения.



