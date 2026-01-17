Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
moveton написав:Для той же мощности и энергоёмкости скорее всего, наоборот, дороже.
тобто? менше комірок, ціна менша.
Меня не читают. При прочих равных останутся те же банки, только иначе подключённые (и то, если получится. В ролике про какое-то использование 3.5 ячеек речь шла. До четвертей нарезать ХЗ как). Конечно, если делать в два раза более дохлый акк, то можно будет слегка (паяльник всё равно тот же самый понадобится) сэкономить. Но смысл их сравнивать? Если ёмкость не важна, тогда нынешняя конструкция из семи 18650 самый ништяк. А так всё можно. Для 19 В на ноут, наверное, и трёх ячеек от Leaf хватит. Главное BMS и зарядке напряжение этой сборки объяснить.
Пробував щось схоже для живлення ноута (20В). Дві батареї від ксайомівського робопилососу 4s2p послідовно, потім флаївська платка pd65W, потім ще про всяк випадок поставив тригер, наклацав на ньому 20В і огли. Від однієї збірки 4s2p теж можна, але вже з платою підвищення dc-dc. І не треба станцій, інверторів, etc.
alibob написав:Пробував щось схоже для живлення ноута (20В). Дві батареї від ксайомівського робопилососу 4s2p послідовно, потім флаївська платка pd65W, потім ще про всяк випадок поставив тригер, наклацав на ньому 20В і огли. Від однієї збірки 4s2p теж можна, але вже з платою підвищення dc-dc. І не треба станцій, інверторів, etc.
Эти маленькие преобразователи сгорают очень часто. Если он повышающий ноуту пофиг, а если понимающий повышенное напряжение может его убить. Читал я отзывы . Оно того не стоит. Упс придумали не дураки. Если бы можно было обойтись маленькой платой . Имхо для сложной техники такое решение не подходит.
flyman написав:для 24 В, думаю система вийде в два рази дешевше, і впишеться в мій бюджет "на життя"
Для той же мощности и энергоёмкости скорее всего, наоборот, дороже. Тот же комплект банок, но провода понадобятся толще и BMS скорее всего дороже. Не дешевле, так точно. Вон, выше краткий опус, как Эдисон войну токов проиграл. Отнюдь не потому, что "Постоянный ток был дорог и позволял устройствам функционировать лишь на небольшом удалении от источника" (закон Ома для переменного тока тоже действует), а потому, что в его сетях напряжение низкое было.
тобто? менше комірок, ціна менша. Чи 8 це вже гуртом, а 4 вроздріб? Нащо мені 48В, якщо потрібно для USB-PD від 24В до 30В? І струм максимум 1.5 .. 2А.
Поищи на ют там есть видео с 24в батареями на базе ячеек лиф. Напряжение можно снимать как с 4х так и с 2х ячеек разными контактами (по центру или справа). Соответственно балансируются они тоже по отдельности.
Ячейка батареи, показанная на фото — это **пакетная (pouch) литий-ионная ячейка** из Nissan Leaf первого поколения (24 кВт·ч или 30 кВт·ч, примерно 2011–2017 годов). Это классическая AESC-ячейка (LiMn₂O₄ + LiNiO₂ / LMO + NMC-гибрид), которая используется в модулях 2S2P (4 ячейки в модуле).
### Основные характеристики одной ячейки (оригинальные / номинальные значения) - **Химия**: LiMn₂O₄ с добавлением LiNiO₂ (LMO + небольшая доля никеля для стабильности) - **Ёмкость**: ≈ **32–33.1 А·ч** (при разряде 0.3C, часто указывают 32.5–33 А·ч) - **Номинальное напряжение**: **3.75–3.8 В** - **Диапазон рабочих напряжений**: - Максимум: **4.2 В** (но в Leaf обычно заряжают до ~4.1–4.15 В для долговечности) - Минимум: **2.5–3.0 В** (в автомобиле отсечка ~3.0–3.3 В, turtle mode ~2.5–3.0 В) - **Размеры ячейки** (примерно): 290 × 216 × 7.1 мм - **Вес одной ячейки**: ≈ 799 г (0.8 кг) - **Энергия одной ячейки**: ≈ 120–125 Вт·ч
В модуле — 4 ячейки (2S2P), поэтому модуль ≈ 7.5–7.6 В номинал и ≈ 60–66 А·ч.
В более новых Leaf (40 кВт·ч и 62 кВт·ч) стоят другие ячейки — Envision AESC NCM 523, ёмкостью ≈ 56–58 А·ч, но по фото это **старая версия** (медные контакты, форма, QR-код — типично для 24/30 кВт·ч).
### Ток заряда / разряда - **Рекомендуемый заряд** (для долговечности в DIY-проектах): - 0.3–0.5C → **10–16 А** на ячейку (очень щадящий режим) - Максимум непрерывный: ≈ **1C** → **30–33 А** (но лучше не больше 0.5–0.7C постоянно) - В автомобиле быстрая зарядка CHAdeMO эквивалентна ≈ 1–1.5C на ячейку в начале, но быстро падает - **Максимальный разряд**: - Непрерывный: ≈ **2–3C** → **60–100 А** (в машине пиковая мощность ~80–110 кВт → ~230–300 А на всю пачку → ~115–150 А на параллельную пару ячеек) - Короткие пики: до **90–100 А** на ячейку (по старым тестам AESC) - В DIY часто безопасно держат 50–80 А непрерывно, выше — только с хорошим охлаждением (пассивное охлаждение в Leaf — слабое место)
**Важно**: Ячейки **не любят** высокие токи + жару. При >1C и >35–40 °C деградация сильно ускоряется.
### Распиновка контактов На фото — это **одна большая ячейка** с двумя основными силовыми выводами (медные шины/контакты для болтов M6–M8) и маленькими отверстиями/контактами для измерения напряжения (sense wires).
- **Силовые контакты** (два больших медных блока внизу): - Левый и правый — **+** и **–** ячейки (полярность зависит от ориентации модуля). - Подключаются шинами M6/M8. - **Sense-контакты** (маленькие дырочки/контакты сверху и сбоку): - Обычно 2–4 точки на ячейку для точного замера напряжения (одна на +, одна на –). - В модуле 2S2P — три силовых вывода: – (общий минус), средняя точка (между двумя последовательными ячейками), + (общий плюс). - Маленькие контакты — для проводов BMS (напряжение каждой половины модуля).
Если это отдельная ячейка (не в модуле), то просто два силовых контакта + один-два тонких для балансировки/измерения.
Для точной распиновки модуля (если у тебя модуль целиком) — обычно: - Два крайних больших контакта → общий – и общий + - Средний большой контакт → точка соединения двух последовательных пар (для замера середины 2S)
Если нужно подключать BMS — используй тонкие провода на sense-точки, а силовые — толстыми кабелями.
Если у тебя именно **эта ячейка** и ты хочешь её использовать отдельно — заряжай CCCV до 4.10–4.15 В, ток 10–20 А, разряд не выше 50–60 А без активного охлаждения.
неужели ві такой богатій человек чтобі покупать дешовіе вещі і колхозіть ? моё кредо или ничего или шо то нормальное
У всіх різне кредо. Якби у мене було автономне газове опалення і газова плита на кухні (у Віталі здається саме так) , може мені 5 кВтгод теж не треба було б. А якщо повна залежність від е/е, то і 5 малувато У потужних інверторів свої мінуси - втрати на хх . Якщо запас батарей Х3..5 номіналу інвертора - пофіг. Але якщо рівний (як у мене), то я вже і помічаю ці втрати. За добу лише на втрати ХХ десь відсотків 20 запасу батареї (біля 1 кВтгод) випариться.