Та уйя с два.
Газ вам скоро тоже рубанут,для эффекта полного геноцида, и лишь запас дров и брикетов поможет
Твое-это то что у тебя в руках.
Додано: Суб 17 січ, 2026 18:43
Додано: Суб 17 січ, 2026 20:03
Додано: Суб 17 січ, 2026 20:41
Додано: Суб 17 січ, 2026 20:44
А не проще купить газ. плитку на пару конфорок и газ. баллон с редуктором и несколько метров шланга к ним?; можно еще "заколхозить" на хомуты тройник для отвода под газовый керамический обогреватель: с прошлого года все это "железо" пылилось без дела, в этом году - довелось испытать (докупив еще к обогревателю на "али" датчик СО на 3-х АА): тепленько и еду/чай всегда можно приготовить/разогреть (надыбал в продаже зажигалки с длинным носиком и прикупил еще пару пъезоподжигалок). Пытаясь избежать ерничания об автономности - запасной баллон стоит с прошлого года заправленным %% на 75-80.
Додано: Суб 17 січ, 2026 21:47
Миша-клиент
Газова горілка Кемпінг з балоном на 5л теж стоїть повна вже 2 роки.
Але мабуть дістану її коли світла не буде 20+ годин
Поки ок
Додано: Суб 17 січ, 2026 22:32
переможники торбы для репараций с контрибуцияит готовте пошире
Додано: Суб 17 січ, 2026 22:34
Додано: Суб 17 січ, 2026 22:36
те кто тут обсуждают газовые горелки и палатки комнатные
месяц назад надо мной хихикали за то что из Киева уехал
еще один рогуленок написал что бусифицировать таких "совковых айтишников", а сегодня что "пару недель можно и перетерпеть". А через пару недель что, ракеты закончатся? Совковые айтишники тебя в калгосп загонят откуда тебя по глупости выпустили, и так что без паспорта, и все наладится
С каким рогульем вынужден жить в одной стране
дали право голоса уебанам безмозглым
Додано: Суб 17 січ, 2026 22:39
