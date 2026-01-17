Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Hotab написав:У всіх різне кредо. Якби у мене було автономне газове опалення і газова плита на кухні (у Віталі здається саме так) , може мені 5 кВтгод теж не треба було б. А якщо повна залежність від е/е, то і 5 малувато У потужних інверторів свої мінуси - втрати на хх . Якщо запас батарей Х3..5 номіналу інвертора - пофіг. Але якщо рівний (як у мене), то я вже і помічаю ці втрати. За добу лише на втрати ХХ десь відсотків 20 запасу батареї (біля 1 кВтгод) випариться.
А не проще купить газ. плитку на пару конфорок и газ. баллон с редуктором и несколько метров шланга к ним?; можно еще "заколхозить" на хомуты тройник для отвода под газовый керамический обогреватель: с прошлого года все это "железо" пылилось без дела, в этом году - довелось испытать (докупив еще к обогревателю на "али" датчик СО на 3-х АА): тепленько и еду/чай всегда можно приготовить/разогреть (надыбал в продаже зажигалки с длинным носиком и прикупил еще пару пъезоподжигалок). Пытаясь избежать ерничания об автономности - запасной баллон стоит с прошлого года заправленным %% на 75-80.
Печка BIOLITE Campstove 2+ Обновленная производная печь-подзарядка BioLite CampStove 2+ превращает тепло, исходящее от сжигания топлива, в электроэнергию для зарядки мобильного телефона, планшета, фонарика или другого гаджета. Печь с электрогенератором на дровах полезна при отсутствии постоянного источника электрической энергии. Оснащена емкостным аккумулятором на 3200 mAh, LED панелью, которую показывает уровень заряда. Данная модель печи Biolite оснащена вентиляционным режимом работы и умной системой регулировки интенсивности пламени.
Особенности: заряжает телефоны, фонари и прочие гаджеты обновленная встроенная батарея на 3200 mAh аккумулирует энергию в качестве топлива подходят ветви, кора, шишки или специальные гранулы компактный размер весит менее 1 кг умная система регулировки интенсивности пламени в комплекте фонарь FlexLight на 100 люмен со светодиодной технологией ChromaReal мощность USB-выхода: 3 W аккумулятор: 3200 mAh Характеристики Производитель BIOLITE Страна бренда США Вид Печка-генератор Тип Твердотопливная печь Вес 935 г Топливо Ветки, кора, шишки, специальные гранулы Время кипячения 1 л воды 4 минуты 50 секунд Размер 127х201 мм В комплекте Печка, фонарь FlexLight, чехол для хранения, воспламенитель, USB-кабель, инструкция Гарантия 12 месяцев
Hotab а отопление? приготовить еду можно на туристической пропановой плитке. Имхо 1е в списке блэкаут потребностей это отопление. Способов безопасно отопить квартиру - по пальцам пересчитать. От пропановых и керосиновых отопителей запах (от очищенного керосина запаха нет, но там и ценник космос). Остаётся спиртовой биокамин с дожигателем.