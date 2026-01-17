RSS
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 18:43

  Vadim_ написав:без єтого опа


Та уйя с два.
Газ вам скоро тоже рубанут,для эффекта полного геноцида, и лишь запас дров и брикетов поможет :mrgreen:
Твое-это то что у тебя в руках.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 20:03

  Господар Вельзевула написав:
  Vadim_ написав:без єтого опа


Та уйя с два.
Газ вам скоро тоже рубанут,для эффекта полного геноцида, и лишь запас дров и брикетов поможет :mrgreen:
Твое-это то что у тебя в руках.


Мова ж про "автономне газове опалення". АВТОНОМНЕ.
Своя свердловина.😉😁😉😁
Ото гуд.
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 20:41

  Wirująświatła написав:в Ирпене чем красивее график, тем хуже ситуация. позади очередные 15 часов непрерывного блэкаута
дали на 3,5 часа и опять рубанули. Хз на сколько. ТГ бот дтэк утверждает что свет по моему адресу есть.
Wirująświatła
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 20:44

  Hotab написав:У всіх різне кредо. Якби у мене було автономне газове опалення і газова плита на кухні (у Віталі здається саме так) , може мені 5 кВтгод теж не треба було б.
А якщо повна залежність від е/е, то і 5 малувато
У потужних інверторів свої мінуси - втрати на хх . Якщо запас батарей Х3..5 номіналу інвертора - пофіг. Але якщо рівний (як у мене), то я вже і помічаю ці втрати. За добу лише на втрати ХХ десь відсотків 20 запасу батареї (біля 1 кВтгод) випариться.


А не проще купить газ. плитку на пару конфорок и газ. баллон с редуктором и несколько метров шланга к ним?; можно еще "заколхозить" на хомуты тройник для отвода под газовый керамический обогреватель: с прошлого года все это "железо" пылилось без дела, в этом году - довелось испытать (докупив еще к обогревателю на "али" датчик СО на 3-х АА): тепленько и еду/чай всегда можно приготовить/разогреть (надыбал в продаже зажигалки с длинным носиком и прикупил еще пару пъезоподжигалок). Пытаясь избежать ерничания об автономности - запасной баллон стоит с прошлого года заправленным %% на 75-80.
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 21:47

Миша-клиент

Пытаясь избежать ерничания об автономности - запасной баллон стоит с прошлого года заправленным %% на 75-80.


Газова горілка Кемпінг з балоном на 5л теж стоїть повна вже 2 роки.
Але мабуть дістану її коли світла не буде 20+ годин
Поки ок
Hotab
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 22:34

  fox767676 написав:переможники торбы для репараций с контрибуцияит готовте пошире

Не істери
В Ужгороді ок зі світлом?
Hotab
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 22:39

  Hotab написав:
  fox767676 написав:переможники торбы для репараций с контрибуцияит готовте пошире

Не істери
В Ужгороді ок зі світлом?


у меня норм жк такой
а так дырынчат генераторы
fox767676
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 07:31

Печка BIOLITE Campstove 2+
Обновленная производная печь-подзарядка BioLite CampStove 2+ превращает тепло, исходящее от сжигания топлива, в электроэнергию для зарядки мобильного телефона, планшета, фонарика или другого гаджета. Печь с электрогенератором на дровах полезна при отсутствии постоянного источника электрической энергии. Оснащена емкостным аккумулятором на 3200 mAh, LED панелью, которую показывает уровень заряда. Данная модель печи Biolite оснащена вентиляционным режимом работы и умной системой регулировки интенсивности пламени.

Особенности:
заряжает телефоны, фонари и прочие гаджеты
обновленная встроенная батарея на 3200 mAh аккумулирует энергию
в качестве топлива подходят ветви, кора, шишки или специальные гранулы
компактный размер
весит менее 1 кг
умная система регулировки интенсивности пламени
в комплекте фонарь FlexLight на 100 люмен со светодиодной технологией ChromaReal
мощность USB-выхода: 3 W
аккумулятор: 3200 mAh
Характеристики
Производитель BIOLITE
Страна бренда США
Вид Печка-генератор
Тип Твердотопливная печь
Вес 935 г
Топливо Ветки, кора, шишки, специальные гранулы
Время кипячения 1 л воды 4 минуты 50 секунд
Размер 127х201 мм
В комплекте Печка, фонарь FlexLight, чехол для хранения, воспламенитель, USB-кабель, инструкция
Гарантия 12 месяцев

https://ex.com.ua/ru/product/biolite-ca ... -2-108935/
Wirująświatła
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 08:27

ЖК Кампус (КПІ)

🟢 21:11 Світло з'явилося
🕓 Його не було 9год 37хв

🟢 Електропостачання відновлено
🏢 Точка: Секція Б (ліфт і насоси підкачки)
🔋 Рівень заряду батарей: 59 %
🕓 Дані отримано - 17.01.2026 20:29 (Kyiv)

🔎 Подивитися стан мережі і батарей


🔴 08:21 Світло зникло
🕓 Воно було 11год 10хв

🔴 Електропостачання припинено
🏢 Точка: Секція Б (ліфти і насоси підкачки)
🔋 Рівень заряду батарей: 100%
🕓 Дані отримано - 18.01.2026 08:23 (Kyiv)

🔎 Подивитися стан мережі і батарей

Відносно норм
Знаю багатьом гірше
Hotab
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 08:46

Hotab а отопление? приготовить еду можно на туристической пропановой плитке. Имхо 1е в списке блэкаут потребностей это отопление. Способов безопасно отопить квартиру - по пальцам пересчитать. От пропановых и керосиновых отопителей запах (от очищенного керосина запаха нет, но там и ценник космос). Остаётся спиртовой биокамин с дожигателем.


Wirująświatła
