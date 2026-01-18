RSS
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 13:30

Этиловый спирт в системах отопления: Тепло из спиртовой горелки
Один из самых инновационных и экономичных способов использования технического спирта — это его применение в качестве топлива для каталитических и инфракрасных обогревателей, а также в самодельных или промышленных спиртовых системах отопления.

Принцип работы: Этиловый спирт является горючим с высокой теплотворной способностью. При сгорании в специальных горелках он выделяет большое количество тепла без дыма, копоти и вредных выбросов (при условии полного сгорания). Продуктами горения являются в основном углекислый газ и водяной пар.

Почему именно технический спирт от MendeleevMarket?

Чистота горения: В отличие от дров или угля, спирт горит почти полностью, что минимизирует сажу и запах.

Безопасность: Пары спирта тяжелее воздуха, что снижает риск взрыва по сравнению с пропаном. Спирт не горит без фитиля или каталитической горелки.

Экономичность: Стоимость получаемой тепловой энергии может быть ниже, чем при использовании электрообогревателей, особенно в локальных зонах.

Портативность: Спиртовые горелки незаменимы для отопления теплиц, мастерских, гаражей, палаток во время кемпинга или при отключении электроэнергии.

Как использовать: практические примеры и дозировки

Каталитический обогреватель:

Принцип: Топливо (жидкий спирт) испаряется и поступает на каталитическую панель, где окисляется без пламени, выделяя мягкое тепло.

Дозировка: Заправка осуществляется чистым или разбавленным спиртом (в зависимости от модели). Стандартная заправка бака на 1-1.5 литра обеспечивает работу на 8-12 часов на низкой мощности. Пример: Для обогрева небольшой комнаты (15-20 м²) в течение вечера вам потребуется около 1-2 литров спирта.

Самодельная спиртовая горелка (для экстренных случаев или локального обогрева):

Изготовление: Возьмите жаропрочную емкость (например, металлическую банку из-под консервов). Наполните ее на 2/3 техническим спиртом.

Использование: Аккуратно подожгите. Такая горелка даст пламя для кипячения воды или обогрева небольшого пространства на протяжении 30-50 минут. Важно! Никогда не оставляйте без присмотра и держите вдали от легковоспламеняющихся материалов.

Система "теплый пол" на спирту (самодельные решения):

Некоторые умельцы создают системы труб, по которым циркулирует теплоноситель (вода), нагреваемый с помощью сгорания спирта в котле. Это сложная конструкция, требующая инженерных знаний. Расход топлива здесь рассчитывается индивидуально, но в среднем для поддержания температуры в хорошо утепленном помещении может потребляться от 2 до 5 литров в сутки.

Важное предупреждение: Использование открытого огня всегда связано с риском. Обеспечьте хорошую вентиляцию во избежание скопления CO2. Используйте только исправные и сертифицированные приборы.
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 13:31

  Hotab написав:Теж якось дорого спирт
вот по 63 грн есть. Там же сидит стоимость тары. Которой нет в цене бенза на заправке.

https://sata-group.com.ua/p2065043724-s ... 2HEALw_wcB

Тара стоит денег. Когда то мои знакомые покупали лецитин в бочках и продавали в розницу.а потом продавали саму бочку, она легко очищается и снимается целая крышка. Вот на эти бочки была очередь, все бочки были расписаны наперед. Их покупали фермеры для растительного масла и солярки. Точных Цен не помню, но было дорого. По памяти 2000г при зарплате 1000 та бочка стоила 200 грн.
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 14:01

🟡Премʼєр-міністр Юрія Свириденко розповіла, як триває ліквідація наслідків російських обстрілів на Київщині

Основні тези:

⛺️В області розгорнуті 456 пунктів незламності, працюють вагони незламності від Укрзалізниці.

🔋Критична інфраструктура Київської області забезпечена джерелами резервного живлення. Будинки на електроопаленні підключені до генераторів. Підключені також 36 мобільних котелень.

📲На Київщині працює понад півсотні когенераційних установок. Для цього запустили єдине вікно для запитів бізнесу щодо підключення установок — на платформі «Пульс».



🥹🦆Їжі вистачить надовго: ірпінці несуть зерно і сіно на набережну для диких качок

«За день люди принесли стільки їжі та сіна, що їм вистачило б на довго. Особисто ми принесли сьогодні ще 2 мішка. Наразі було всього 4 качки, інші мабуть полетіли шукати кращого місця, але сподіваюсь що вернуться. Люди, ви найкращі!», - пишуть мешканці міста у Threads.

Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 14:18

""Безопасность: ...
Спирт не горит без фитиля или каталитической горелки.""

Налити в ложку і підпалити. Горить без фітіля?


""Изготовление: Возьмите жаропрочную емкость (например, металлическую банку из-под консервов). Наполните ее на 2/3 техническим спиртом.

Использование: Аккуратно подожгите.""

Тут про банку "налити і підпалити" без фітіля і каталізатора? Горить?
Всі спиртовки, що бачив, були з фітілем.

Те, що менше воняє в порівнянні з керосином (навіть очищеним), то є так. Але безпека від продуктів згоряння має бути така ж. СО та СО2 контролювати обов'язково.
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 14:58


Майже допотужнічались.
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 15:20

повний гайд з схемами і картінками

  Hotab написав:
  Wirująświatła написав:
  smdtranz написав:типичный график в Киеве
  Faceless написав:у нас котрий день по 16 і графіків нема, чисто лотерея
а чат бот дтэк в тг что пишет? или оно не соблюдается?

По Києву просто намалювали «можливі відключення « на всю добу і хз як буде. О 9 ранку виключили. Коли буде - хз. Але більше 12 годин поспіль ще не було. Частіше 6-8
Мене до 12 годин все влаштовує.

А ви звернули увагу як наш економний економ зник з форуму (рідко заглядає) з довгими відключеннями? Займається заряджанням своїх подєлок цілими днями 😅
І це добре , менде флуду.

На прохання трудящихся
https://fi202x.blogspot.com/2026/01/2-126-usb-c-pd-65w.html
повний гайд з схемами і картінками.
