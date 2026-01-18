Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Этиловый спирт в системах отопления: Тепло из спиртовой горелки Один из самых инновационных и экономичных способов использования технического спирта — это его применение в качестве топлива для каталитических и инфракрасных обогревателей, а также в самодельных или промышленных спиртовых системах отопления.
Принцип работы: Этиловый спирт является горючим с высокой теплотворной способностью. При сгорании в специальных горелках он выделяет большое количество тепла без дыма, копоти и вредных выбросов (при условии полного сгорания). Продуктами горения являются в основном углекислый газ и водяной пар.
Почему именно технический спирт от MendeleevMarket?
Чистота горения: В отличие от дров или угля, спирт горит почти полностью, что минимизирует сажу и запах.
Безопасность: Пары спирта тяжелее воздуха, что снижает риск взрыва по сравнению с пропаном. Спирт не горит без фитиля или каталитической горелки.
Экономичность: Стоимость получаемой тепловой энергии может быть ниже, чем при использовании электрообогревателей, особенно в локальных зонах.
Портативность: Спиртовые горелки незаменимы для отопления теплиц, мастерских, гаражей, палаток во время кемпинга или при отключении электроэнергии.
Как использовать: практические примеры и дозировки
Каталитический обогреватель:
Принцип: Топливо (жидкий спирт) испаряется и поступает на каталитическую панель, где окисляется без пламени, выделяя мягкое тепло.
Дозировка: Заправка осуществляется чистым или разбавленным спиртом (в зависимости от модели). Стандартная заправка бака на 1-1.5 литра обеспечивает работу на 8-12 часов на низкой мощности. Пример: Для обогрева небольшой комнаты (15-20 м²) в течение вечера вам потребуется около 1-2 литров спирта.
Самодельная спиртовая горелка (для экстренных случаев или локального обогрева):
Изготовление: Возьмите жаропрочную емкость (например, металлическую банку из-под консервов). Наполните ее на 2/3 техническим спиртом.
Использование: Аккуратно подожгите. Такая горелка даст пламя для кипячения воды или обогрева небольшого пространства на протяжении 30-50 минут. Важно! Никогда не оставляйте без присмотра и держите вдали от легковоспламеняющихся материалов.
Система "теплый пол" на спирту (самодельные решения):
Некоторые умельцы создают системы труб, по которым циркулирует теплоноситель (вода), нагреваемый с помощью сгорания спирта в котле. Это сложная конструкция, требующая инженерных знаний. Расход топлива здесь рассчитывается индивидуально, но в среднем для поддержания температуры в хорошо утепленном помещении может потребляться от 2 до 5 литров в сутки.
Важное предупреждение: Использование открытого огня всегда связано с риском. Обеспечьте хорошую вентиляцию во избежание скопления CO2. Используйте только исправные и сертифицированные приборы.
Тара стоит денег. Когда то мои знакомые покупали лецитин в бочках и продавали в розницу.а потом продавали саму бочку, она легко очищается и снимается целая крышка. Вот на эти бочки была очередь, все бочки были расписаны наперед. Их покупали фермеры для растительного масла и солярки. Точных Цен не помню, но было дорого. По памяти 2000г при зарплате 1000 та бочка стоила 200 грн.
🟡Премʼєр-міністр Юрія Свириденко розповіла, як триває ліквідація наслідків російських обстрілів на Київщині
Основні тези:
⛺️В області розгорнуті 456 пунктів незламності, працюють вагони незламності від Укрзалізниці.
🔋Критична інфраструктура Київської області забезпечена джерелами резервного живлення. Будинки на електроопаленні підключені до генераторів. Підключені також 36 мобільних котелень.
📲На Київщині працює понад півсотні когенераційних установок. Для цього запустили єдине вікно для запитів бізнесу щодо підключення установок — на платформі «Пульс».
🥹🦆Їжі вистачить надовго: ірпінці несуть зерно і сіно на набережну для диких качок
«За день люди принесли стільки їжі та сіна, що їм вистачило б на довго. Особисто ми принесли сьогодні ще 2 мішка. Наразі було всього 4 качки, інші мабуть полетіли шукати кращого місця, але сподіваюсь що вернуться. Люди, ви найкращі!», - пишуть мешканці міста у Threads.
При найдовшій перерві у подачі е.е. тривалістю понад 8 год. напруга на слабшому за акумуляторів понизилася під навантаженням до 11.9В (ШІ пише, що це десь 25%). При перервах до 6 год. нижче 12.1В ще не опускалась (згідно ШІ більше 50%) і спокійно дозаряжається до 100% у "вікнах" коли подається е.е.
это кусок мыла что ли? А зуб.паста, шампунь, туалетная бумага, средства для мытья пола, посуды и унитаза, стиральный порошок, губки (поролоновые) где сидят, в 19 грн или в еде? Медикаменты и одежду вообще не покупаешь? ладно с обувью проще, ночном плацкарте Киев - Тернополь огромный ассортимент никому не нужных ботинок стоит на полу.