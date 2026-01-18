RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 172173174175
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 13:30

Этиловый спирт в системах отопления: Тепло из спиртовой горелки
Один из самых инновационных и экономичных способов использования технического спирта — это его применение в качестве топлива для каталитических и инфракрасных обогревателей, а также в самодельных или промышленных спиртовых системах отопления.

Принцип работы: Этиловый спирт является горючим с высокой теплотворной способностью. При сгорании в специальных горелках он выделяет большое количество тепла без дыма, копоти и вредных выбросов (при условии полного сгорания). Продуктами горения являются в основном углекислый газ и водяной пар.

Почему именно технический спирт от MendeleevMarket?

Чистота горения: В отличие от дров или угля, спирт горит почти полностью, что минимизирует сажу и запах.

Безопасность: Пары спирта тяжелее воздуха, что снижает риск взрыва по сравнению с пропаном. Спирт не горит без фитиля или каталитической горелки.

Экономичность: Стоимость получаемой тепловой энергии может быть ниже, чем при использовании электрообогревателей, особенно в локальных зонах.

Портативность: Спиртовые горелки незаменимы для отопления теплиц, мастерских, гаражей, палаток во время кемпинга или при отключении электроэнергии.

Как использовать: практические примеры и дозировки

Каталитический обогреватель:

Принцип: Топливо (жидкий спирт) испаряется и поступает на каталитическую панель, где окисляется без пламени, выделяя мягкое тепло.

Дозировка: Заправка осуществляется чистым или разбавленным спиртом (в зависимости от модели). Стандартная заправка бака на 1-1.5 литра обеспечивает работу на 8-12 часов на низкой мощности. Пример: Для обогрева небольшой комнаты (15-20 м²) в течение вечера вам потребуется около 1-2 литров спирта.

Самодельная спиртовая горелка (для экстренных случаев или локального обогрева):

Изготовление: Возьмите жаропрочную емкость (например, металлическую банку из-под консервов). Наполните ее на 2/3 техническим спиртом.

Использование: Аккуратно подожгите. Такая горелка даст пламя для кипячения воды или обогрева небольшого пространства на протяжении 30-50 минут. Важно! Никогда не оставляйте без присмотра и держите вдали от легковоспламеняющихся материалов.

Система "теплый пол" на спирту (самодельные решения):

Некоторые умельцы создают системы труб, по которым циркулирует теплоноситель (вода), нагреваемый с помощью сгорания спирта в котле. Это сложная конструкция, требующая инженерных знаний. Расход топлива здесь рассчитывается индивидуально, но в среднем для поддержания температуры в хорошо утепленном помещении может потребляться от 2 до 5 литров в сутки.

Важное предупреждение: Использование открытого огня всегда связано с риском. Обеспечьте хорошую вентиляцию во избежание скопления CO2. Используйте только исправные и сертифицированные приборы.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31234
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2532 раз.
Подякували: 3513 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 13:31

  Hotab написав:Теж якось дорого спирт
вот по 63 грн есть. Там же сидит стоимость тары. Которой нет в цене бенза на заправке.

https://sata-group.com.ua/p2065043724-s ... 2HEALw_wcB

Тара стоит денег. Когда то мои знакомые покупали лецитин в бочках и продавали в розницу.а потом продавали саму бочку, она легко очищается и снимается целая крышка. Вот на эти бочки была очередь, все бочки были расписаны наперед. Их покупали фермеры для растительного масла и солярки. Точных Цен не помню, но было дорого. По памяти 2000г при зарплате 1000 та бочка стоила 200 грн.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31234
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2532 раз.
Подякували: 3513 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 14:01

🟡Премʼєр-міністр Юрія Свириденко розповіла, як триває ліквідація наслідків російських обстрілів на Київщині

Основні тези:

⛺️В області розгорнуті 456 пунктів незламності, працюють вагони незламності від Укрзалізниці.

🔋Критична інфраструктура Київської області забезпечена джерелами резервного живлення. Будинки на електроопаленні підключені до генераторів. Підключені також 36 мобільних котелень.

📲На Київщині працює понад півсотні когенераційних установок. Для цього запустили єдине вікно для запитів бізнесу щодо підключення установок — на платформі «Пульс».



🥹🦆Їжі вистачить надовго: ірпінці несуть зерно і сіно на набережну для диких качок

«За день люди принесли стільки їжі та сіна, що їм вистачило б на довго. Особисто ми принесли сьогодні ще 2 мішка. Наразі було всього 4 качки, інші мабуть полетіли шукати кращого місця, але сподіваюсь що вернуться. Люди, ви найкращі!», - пишуть мешканці міста у Threads.

Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31234
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2532 раз.
Подякували: 3513 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 14:18

""Безопасность: ...
Спирт не горит без фитиля или каталитической горелки.""

Налити в ложку і підпалити. Горить без гніту (фітіля)?


""Изготовление: Возьмите жаропрочную емкость (например, металлическую банку из-под консервов). Наполните ее на 2/3 техническим спиртом.

Использование: Аккуратно подожгите.""

Тут про банку "налити і підпалити" без фітіля і каталізатора? Горить?
Всі спиртовки, що бачив, були з гнітом (фітілем).

Те, що менше воняє в порівнянні з керосином (навіть очищеним), то є так. Але безпека від продуктів згоряння має бути така ж. СО та СО2 контролювати обов'язково.
Востаннє редагувалось alibob в Нед 18 січ, 2026 15:25, всього редагувалось 1 раз.
alibob
 
Повідомлень: 778
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 15:20

повний гайд з схемами і картінками

  Hotab написав:
  Wirująświatła написав:
  smdtranz написав:типичный график в Киеве
  Faceless написав:у нас котрий день по 16 і графіків нема, чисто лотерея
а чат бот дтэк в тг что пишет? или оно не соблюдается?

По Києву просто намалювали «можливі відключення « на всю добу і хз як буде. О 9 ранку виключили. Коли буде - хз. Але більше 12 годин поспіль ще не було. Частіше 6-8
Мене до 12 годин все влаштовує.

А ви звернули увагу як наш економний економ зник з форуму (рідко заглядає) з довгими відключеннями? Займається заряджанням своїх подєлок цілими днями 😅
І це добре , менде флуду.

На прохання трудящихся
https://fi202x.blogspot.com/2026/01/2-126-usb-c-pd-65w.html
повний гайд з схемами і картінками.

При найдовшій перерві у подачі е.е. тривалістю понад 8 год. напруга на слабшому за акумуляторів понизилася під навантаженням до 11.9В (ШІ пише, що це десь 25%).
При перервах до 6 год. нижче 12.1В ще не опускалась (згідно ШІ більше 50%) і спокійно дозаряжається до 100% у "вікнах" коли подається е.е.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42138
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 15:37

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

""повний гайд з схемами і картінками""

Та платка "PD65W" неочікувано😁 гріється при навантаженні 15Вт. Насправді очікувано, бо в описі 5Вх3А, 9Вх3А, 12Вх3А, 20Вх3,25А. Я саме 5Вх3А юзав.

Щодо контролю заряд/розряд АКБ теж є різні платки з широкими налаштуваннями.
alibob
 
Повідомлень: 778
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 15:42

  Wirująświatła написав:🔴Київ та область стали рекордсменами України по відсутності світла: Бучанський район займає 5-10 місця, — Економічна правда

🔻Бориспіль був без світла 77% часу;
🔻Бровари — 63,7%;
🔻Київ — 46,2%;
🔻Кременчук — 44,5%
🔻Ірпінь - 42,7 %.
🔻Петроплавська Борщагівка — 42,3%
🔻Буча — 41,0%
🔻Вишневе — 39,2%
🔻Софіївська Борщагівка — 38,9%
🔻Крюківщина — 37,0%

🔻У Черкасах, Білій Церкві, Одесі, Івано-Франківську, Львові та Вінниці світло було відсутнє 20–30% часу.

🔻Найменша частка відключень зафіксована в Луцьку та Хмельницькому.

❗️➡️ Підписатися
24/7 | Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель, Бучанський район ✅

Дивні обрахунки. В мене відчувається як 50:50
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42138
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 15:45

радіатор для PD65W

  alibob написав:""повний гайд з схемами і картінками""

Та платка "PD65W" неочікувано😁 гріється при навантаженні 15Вт. Насправді очікувано, бо в описі 5Вх3А, 9Вх3А, 12Вх3А, 20Вх3,25А. Я саме 5Вх3А юзав.

Щодо контролю заряд/розряд АКБ теж є різні платки з широкими налаштуваннями.

Є подальші вдосконалення, як по перемиканню тумблером із послідовної схеми розряду в паралельну заряду (замість комутації перемичками), так і з невеличким радіатором для PD65W.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42138
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 16:45

- 19 грн. на мелкие покупки для хозяйства и быта
это кусок мыла что ли? А зуб.паста, шампунь, туалетная бумага, средства для мытья пола, посуды и унитаза, стиральный порошок, губки (поролоновые) где сидят, в 19 грн или в еде? Медикаменты и одежду вообще не покупаешь? ладно с обувью проще, ночном плацкарте Киев - Тернополь огромный ассортимент никому не нужных ботинок стоит на полу.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31234
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2532 раз.
Подякували: 3513 раз.
 
Профіль
 
2
3
  #<1 ... 172173174175
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Релігія (65)
18.01.2026 14:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.